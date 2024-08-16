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政院指盧秀燕反對中電北送 中市府：電網應平均

2024/8/16 17:23（8/16 18:36 更新）
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針對中電北送議題，台中市副市長鄭照新（圖）16日受訪時指出，能源穩定及能源充足是國家安全問題，期待中央能站在能源安全的高度，若台灣不缺電就沒有所謂電力北送的問題，如何發展充足能源才是正本清源之道。中央社記者趙麗妍攝 113年8月16日
針對中電北送議題，台中市副市長鄭照新（圖）16日受訪時指出，能源穩定及能源充足是國家安全問題，期待中央能站在能源安全的高度，若台灣不缺電就沒有所謂電力北送的問題，如何發展充足能源才是正本清源之道。中央社記者趙麗妍攝 113年8月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）行政院發言人陳世凱昨天表示，反對中電北送台中市長盧秀燕喊得最大聲，政府會積極開發北部電源。台中市副市長鄭照新今天說，平均的區域發電，對國家安全、能源韌性有幫助。

台電董事長曾文生日前提出桃園以北地區目前已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。桃園市長張善政認為，中央宣示不缺電卻又限制北部供電，影響地方產業發展、全台供電規劃。

陳世凱15日回應，北北基桃的電力開發相對困難，北部發電量少於用電量，同一年要透過南電北送或中電北送，反對中電北送喊得最大聲的是盧秀燕。他也表示，政府會積極在北部，針對電網、電源開發努力建設。

台中市政府今天下午舉辦中元普渡，媒體追問中電北送議題，盧秀燕並未回應。鄭照新接受媒體聯訪時指出，能源穩定以及能源充足是國家安全問題。

鄭照新強調，全國電網應該要平均且保持安全性，應該是大安溪以南多數縣市，不論黨派都有相當程度的共識。期待中央能站在能源安全的高度，若台灣不缺電就沒有所謂電力北送的問題，如何發展充足的能源才是正本清源之道。

鄭照新提到，高雄市長陳其邁曾提過全國碳排要綠色平衡，發電不該過度集中在單一區域，台灣目前的發電結構仍以火力發電為主，若遇到天災或遭到攻擊時，平均的區域發電，對國家安全、能源韌性比較有幫助。

鄭照新更喊話，陳世凱出身台中海線，對中火減煤時程加速的期望，應該非常了解，應該出更多力，解決台中的問題，這也是台中人的期待。（編輯：郭諭儒）1130816

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