賴總統：打詐視同作戰 不成功不罷休

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，打詐視同作戰，不成功絕不罷休，應該要成立打詐指揮中心，跨部會合作；沒有跨域合作，沒有公私協力，沒有讓民眾參與，很難打贏詐騙。他信奉邪絕不能勝正，站在人民的一方，一定可以得到勝利。

總統賴清德上午出席「2024全面阻絕詐騙論壇」致詞表示，詐騙已經成為社會重大民怨之一，常聽到很多人遇到詐騙，一生積蓄一夕間化為烏有，不只個人生活陷入困境，甚至走入絕境，造成許許多多社會問題。

總統說，詐騙已經影響人民生活，也影響社會安定，政府責無旁貸，一定要即刻採取更積極行動打擊詐騙，行政院長卓榮泰已將打擊詐騙列為最優先施政重點，成功推動打詐四法，有更全面的工具，也提出打詐綱領2.0，有創新的作法，明年預算也高達新台幣73億元，是今年預算的4.8倍，相信在卓榮泰率領各部會全力推動之下，一定可以收到好的效果。

總統表示，打擊詐騙事關重大，他提出幾點勉勵，希望大家共同落實。第一，一定要有決心，打詐視同作戰，不成功絕不罷休。打詐已非等閒之事，已影響到人民生活與社會安定。

第二，要設定目標，全面防止詐騙發生。不是目標設定在預算執行完畢，也不是目標設定在向社會提供幾個數字，今年做得比去年好，可能冰山一角，那些數字還沒辦法顯出全貌，目標要全面防制詐騙，以人民的感受為重要的根據，聽不到任何人受騙，這是政府打詐的目標。

第三，知己知彼，既然打詐視同作戰，不能夠不知道詐騙如何防制。總統說，現在詐騙不是個人偶一為之，是一個集團的犯罪行為，集團分工很細，各個階段都有負責人是一個詐騙的生態系，每一個步驟都有，從詐騙到取財、從匯兌到虛擬貨幣、從投資詐騙盜打電話「藉著公權力」詐騙一般民眾，各種樣態通通都有，而且導入科技，詐騙集團善用科技，人工智慧，各種機器設備通通都有。

第四，跨國詐騙。總統說，台灣的詐騙集團跟中國、柬埔寨的詐騙集團合在一起，在這種狀況下，如果不了解，怎麼可能打贏詐騙集團。

賴總統說，行政院相關部會必須積極作為，第一掃黑，黑道除了本身會危害社會治安，毒、槍、詐騙哪一個跟黑道沒關，要打詐、打毒、掃黑槍，一定要先掃黑道，要拿出決心掃黑。針對社會關注的黑道目標，六親不認掃黑。

第二，跨部會合作，檢警調憲海關海巡、數位、金融、電信等相關部會必須跨部會合作。總統說，詐騙是一個集團，單一部會怎麼可能有辦法應付，一定要跨部會合作，應該要成立一個打詐指揮中心，當作平台協調各部會，各部會不能夠單兵作戰，一定要團結、訊息共享、分工合作、分進合擊，才有可能發揮效果。

第三，跨國合作。總統說，絕對不能夠看到在柬埔寨詐騙的集團送到台灣，在機場就放掉，這怎麼行，他相信有很多原因，可能沒有移送犯罪事實，台灣沒有根據，所以沒有辦法偵辦，但台灣要與移送國家建立一個關係，要把人遣送回台灣、把犯罪事實交給台灣司法單位，這個問題要去研究，同時司法人員不可以輕縱，警察檢調單位好不容易抓到詐騙集團，結果很輕鬆就把人放掉，這對社會民心士氣影響太大。

第四，建立管道讓民間單位能夠進來大家一起合作。總統說，民間電信業者、網路廣告業、第三方支付、網路遊戲、金融機構、虛擬貨幣、資產服務等等納進來，公私協力。

最後就是開闢管道，總統說，讓民眾可以提供意見、參與，每天公布，公開透明，每一天在哪個縣市發生什麼樣的詐騙事件、有多少受害者、損失金額多少、要讓社會大眾知道，政府從而整理出詐騙的方式、新的詐騙作為，才能因應，民眾才有正確的訊息，才有辦法避免，同時，民眾提供意見，政府才有創新作法面對，才有可能化被動為主動。

總統表示，如果沒有決心，沒有設定正確的目標，沒有跨域合作，沒有公私協力，沒有讓民眾參與，很難打贏詐騙。今天是誓師打詐，他不相信道高一尺、魔高一丈，他信奉邪絕不能勝正，站在人民的一方，一定可以得到勝利。（編輯：謝佳珍）1130820

總統賴清德（前中）20日上午前往台北寒舍艾美酒店，出席「2024全面阻絕詐騙論壇」。中央社記者謝佳璋攝 113年8月20日