中國女一家3口桃機跳機求庇護 依法遭安排出境

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）中國鄧姓女子一家3人20日利用抵台轉機期間尋求政治庇護，移民署國境事務大隊今天表示，鄧女等3人未具有效簽證無法前往西方國家，最後依法及3人意願安排至安全第三國。

在X平台署名為「鄧麗婷是茉露」的中國女子20日發文指出，她一家3口因遭到中共迫害，從中國逃到泰國再逃到新加坡，但都沒申請到難民或政治庇護，20日在桃園國際機場跳機，雖知台灣沒有難民法，但真的已走投無路。

移民署國境事務大隊下午表示，大陸地區人民鄧女等3人為抵台轉機旅客，轉機期間提出前往西方國家的訴求，並洽詢台灣庇護相關法規及可能性。但因未具備前往西方國家簽證，所以無法前往。

國境事務大隊指出，鄧女等人知悉台灣目前法令規範後，國境事務大隊依當事人意願及入出國及移民法規定，安排鄧女等3人前往安全第三國。此案未違反「難民地位公約」的「不推回原則」，依當事人意願安排前往安全第三國。

署名為「鄧麗婷是茉露」的中國女子22日在X平台上發文表示，她們選擇在台灣跳機前，確實申請加拿大的政治庇護，但「前線衛士」那邊至少需要6個月才能有點眉目，1年才能通過是很正常的。

據指出，這名女子所持護照內姓名為鄧麗婷，中國籍。

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去年9月也有中國異議人士陳思明從泰國搭機抵台，滯留桃園機場並公開表達希望前往美加尋求政治庇護，由於他在抵台前已與加拿大接洽，經聯繫確認相關程序確實進行中，基於人道救援給予協助，最終抵達加拿大溫哥華順利取得政治庇護。

另外，中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自吉隆坡抵台轉機卻跳機尋求庇護，但因未依規定且不具備入境有效簽證或許可，依法在2月1日送回吉隆坡。（編輯：戴光育）1130822