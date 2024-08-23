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卓榮泰：行政院將投入4.8億元 推客庄創生及營造

2024/8/23 15:15（8/23 15:36 更新）
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行政院長卓榮泰（持麥克風者）23日前往新竹縣新埔鎮褒忠義民廟出席義民節祭祀大典，致詞時說，這是台灣獨特的祭典活動與民俗文化祭典，今天到義民廟，也感染客家的忠義精神。中央社記者郭宣彣攝 113年8月23日
行政院長卓榮泰（持麥克風者）23日前往新竹縣新埔鎮褒忠義民廟出席義民節祭祀大典，致詞時說，這是台灣獨特的祭典活動與民俗文化祭典，今天到義民廟，也感染客家的忠義精神。中央社記者郭宣彣攝 113年8月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）行政院長卓榮泰今天出席新竹縣義民節祭祀大典致詞說，要將客家精神發揚光大持續傳承，行政院將投入新台幣4.8億元，推動客庄創生及環境營造。

新竹縣褒忠義民廟建廟舉辦義民節祭祀大典，卓榮泰、客家委員會主委古秀妃、新竹縣長楊文科等人今天出席，卓榮泰致詞說，這是台灣獨特的祭典活動與民俗文化祭典，今天到義民廟，也感染客家的忠義精神。

卓榮泰表示，在義民祭典中，不僅可見傳統文化展現與土地的連結，而在年輕一代的呈現傳統技藝也融入新世代文化，如現代化的街舞等，這是發揚在地又能走向國際，也是未來客家要走向世界的新方向。

他說，行政院把推動客家文化走向世界列為重要工作之一，也投入2.4億元助竹縣府推動浪漫台三線，去年推客家藝術節吸引超過百萬人次到場，另行政院將投入4.8億元，推動客庄創生及環境營造。

卓榮泰說，文化、語言是平等的，在國家語言法當中，明定固有台灣族群所使用的自然語言，包括台灣的手語在內，都是國家語言。

他指出，所有的語言在人民與政府心中都同樣重要，政府會用同樣的力量發揚、保存和研究，行政院將全力保存所有屬於台灣固有族群共同的自然語言。

楊文科致詞指出，客家的信仰中心是義民廟，除獲客委會訂為台灣客庄12大節慶之一，也是文化部認證的重要台灣民俗，後續也盼行政院能支持竹縣地方教育軟硬體資源，助地方發展。

文化局提供新聞資料指出，為感念義民爺忠義精神，客家族群以飼養的豬羊來敬獻義民爺，代表祈求「風調雨順、國泰民安」的意義。此次特等獎神豬重1397台斤，飼主為范阿桂，另特等神羊角長度3尺9分（約90多公分），飼主為張徐甜妹。

文化局表示，也與廟方規劃「客家神樂八音大拼場」活動，邀請田屋北管八音團、新竹北埔八音團、關西祖傳隴西八音團、深井新興軒北管八音團等八音樂團演出，讓民眾了解地方文化與樂音。（編輯：李錫璋）1130823

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟23日舉行義民節祭祀大典，行政院長卓榮泰（前右3）、客家委員會主委古秀妃（前左2）、縣長楊文科（前右）等人出席。中央社記者郭宣彣攝 113年8月23日
新竹縣新埔鎮褒忠義民廟23日舉行義民節祭祀大典，行政院長卓榮泰（前右3）、客家委員會主委古秀妃（前左2）、縣長楊文科（前右）等人出席。中央社記者郭宣彣攝 113年8月23日
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