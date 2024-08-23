向奧運國手請益 卓榮泰提1承諾4拜託

（中央社記者王揚宇、賴于榛台北23日電）行政院長卓榮泰今天受訪說，之前在巴黎奧運台灣代表團返國餐會上，他向選手們提到「一個承諾跟四個拜託」，包括開始籌備體育暨運動發展部、預計明年成立，做不足的地方也請告訴政府，這最貼切、最真實，政府盡量再做好。

在拳后林郁婷及羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的領軍下，台灣代表團本屆巴黎奧運共勇奪2金5銅成績，其中金牌數追平隊史最佳，與上屆東京奧運、2004雅典奧運並列，而總獎牌7面則是隊史次佳，僅次於東京奧運的2金4銀6銅。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪，提到政府為奧運國手所做的準備，例如選手們怎麼去、怎麼回、怎麼吃、怎麼住，除要安排選手坐商務艙，現場也租了一個膳食公寓，提供台灣口味的正餐和零食，而選手的房間沒有空調情況下，「我們準備了大概60部的移動式冷氣」，送過去讓選手用。

節目主持人詢問，是否是因為選手有反應才這樣做。卓榮泰指出，這是累積過去對與不對的經驗，告訴政府該怎麼做，而當選手回到台灣後，有一個跟選手的餐敘，我說了「一個承諾跟四個拜託」。

卓榮泰說，所謂的承諾，就是選手們已經完成奪牌跟奧運的任務，現在是政府承諾開始要做的時候，即體育暨運動發展部正式上路開始籌備，預計在明年能夠正式成為一個全新的體育暨運動發展部。

卓榮泰指出，另外他有四個拜託，分別是後勤工作做得還夠不夠多、夠不夠好，以及比賽過程中，選手看到外國選手訓練方式或器材設備比台灣更好，就來告訴政府，「我們來補充」。此外，為了下次比賽、為了下一代的國家好手，政府要做什麼現役選手最知道；現在體育暨運動發展部要發展全民運動、國際競技及運動產業，政策要怎麼做，來告訴政府。

卓榮泰指出，希望這次累積起來好的經驗能繼續延續，中間有做不足的，由第一線的選手現身說法告訴政府，這是最貼切、最真實，「我們盡量把它再做好」。（編輯：蘇龍麒）1130823