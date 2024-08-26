美媒：美特種部隊協訓台灣國軍 擬從反恐擴大到抗中入侵

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美媒「財經內幕」雜誌報導，美國國防部正在研擬擴大特種部隊對台灣等友好國家的協訓範圍，從現行僅限反恐，擴大到助台增強防衛能力，以抵禦中國可能的入侵威脅。

根據「財經內幕」（Business Insider）報導，美國特種部隊目前的協訓內容，僅限於對合作夥伴進行反恐、緝毒和邊境安全任務的訓練。

五角大廈一直希望國會給予更多迴旋空間，讓他們能更妥善運用其特種部隊來支援與美國結盟的友好國家，包括讓台灣做好因應中國侵略的準備。

目前美國特種作戰人員能提供夥伴部隊的訓練和裝備種類有限，如果某項計畫並非針對反恐、反毒或確保邊境安全，美國特種部隊能提供的協助就不是太多。

但根據新提案，美國特種作戰司令部（US Special Operations Command）將可為外國合作夥伴提供訓練和裝備，讓他們可以進行軍事抵抗，以及參與或接受培訓重點在因應未來潛在威脅的美軍「外國內部防禦」（FID）任務。

美國「國防新聞」（Defense News）報導，五角大廈4月對國會遞交的提案特別提到台灣和波羅的海國家，強調那裡的軍隊需要做好準備，才能「抵禦敵對勢力入侵或占領」，保護國家及人民免遭「對既有政府構成顯著威脅的政體資助之顛覆行為」。報導中特別強調中國和俄羅斯構成的挑戰。

特種部隊的新權限

在美國上次戰爭期間，特種部隊是軍事指揮官和決策者首選。特種部隊適合在阿富汗、伊拉克和敘利亞戰事中打擊叛亂分子和恐怖分子，但在未來可能與中國或俄羅斯發生大規模衝突的情況下，特種部隊預計將回歸到支援傳統部隊的角色。

美國特種部隊更具價值的能力之一，就是為他國的戰事提供訓練和裝備。這些戰事可以是針對暴虐政府，也可以是針對威脅合法政府的叛亂組織。

例如，全球反恐戰爭初期，美國陸軍特種部隊「綠扁帽」（US Army Green Berets）和中央情報局（CIA）準軍事人員以及阿富汗北方聯盟（Afghan Northern Alliance）戰士聯手，在短短數週內驅逐了「塔利班」（Taliban）和「蓋達組織」（al-Qaida）恐怖分子。同樣地，在中美洲和南美洲，綠扁帽訓練當地軍隊，抵抗共產主義叛亂分子。

在台灣面臨中國巨大壓力和威脅的背景下，擴大美國特種部隊權限，讓他們訓練台灣正規軍和特種部隊執行額外的非正規任務，將能提高台灣部隊的威嚇能力，甚至可以在可能爆發衝突時發揮作用。

一名在國民兵（National Guard）服役的「綠扁帽」成員告訴「財經內幕」：「我們核心任務之一就是外國內部防禦。」

綠扁帽很適合進行這類任務，因為他們受過語言和文化訓練，讓他們具備戰士兼外交人員的身分，他們可以隻身行動或小隊出動，協助訓練並領導大型夥伴部隊進入戰鬥。

允許綠扁帽和「陸戰隊突襲兵」（Marine Raiders）這兩種專門訓練外國夥伴的美軍與台灣國軍聯手進行抵抗行動，或能提高台灣抵禦中國入侵的機會。

如果北京決定武統台灣，可能會希望速戰速決，避免陷入像俄羅斯在烏克蘭那樣的持久戰，讓美國與其他西方國家有時間做出反應。包括特種部隊和情報人員在內，中國軍隊會把可以動用的一切全部用上，但接受過抵抗行動訓練的台灣軍隊會更難擊敗。

上述綠扁帽成員告訴「財經內幕」：「我理解現有的限制。如果被不懷好意的人利用，抵抗和外國國內防禦的技能可能會被用來推翻合法政府，攪得一個地區天翻地覆，但若能照計畫運用，那就會是對抗大規模武力的好方法。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130826