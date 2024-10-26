林佳龍訪瓜地馬拉 瓜國第一夫人化身導遊接待廖婉如

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市25日專電）外交部長林佳龍率團出訪瓜地馬拉，瓜國第一夫人貝娜多也特別邀請林佳龍的夫人廖婉如同行。貝娜多更化身文化藝術導遊，親自帶領廖婉如造訪瓜國古城「安地瓜」，以及參觀「風箏嘉年華」的傳統民俗技藝。

貝娜多（Lucrecia Peinado）不只在個人臉書上，貼出和廖婉如參訪互動的影片，兩人更多次開心合照，比出愛心手勢，展現夫人外交的深厚情誼。

林佳龍在臉書貼文表示，貝娜多安排廖婉如一同前往沙卡德貝格（Sacatepequez）省的孫潘戈市（Sumpango），參觀當地著名的風箏工坊。因為每年11月1日是瓜國的掃墓節，與台灣的清明節相似。

當地民眾在掃墓節當天會舉辦「風箏嘉年華」，施放大型風箏，表示對先人最深的思念。廖婉如也對貝娜多表示，瓜國掃墓節的「風箏嘉年華」，與台灣的放天燈文化相似，未來或許可以規劃雙邊的文化交流體驗。

孫潘戈市製作風箏的技術及傳統文化，目前正在申請聯合國教科文組織非物質文化遺產，市長更邀請廖婉如明年一定要回到現場，感受「風箏嘉年華」的熱鬧與魅力。

貝娜多也安排參訪瓜地馬拉最有名的安地瓜（Antigua）古城，該地是世界知名旅遊景點，1543年建城，曾是西班牙殖民中美洲時期的首都，1979年被聯合國列為世界文化遺產。此外，貝娜多和廖婉如一同參觀馬雅文明展覽，欣賞當地年輕人組成的四重奏團隊，體驗傳統民俗文化。

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林佳龍在貼文中表示，今年雙十慶典，貝娜多率領慶賀團來到台灣，停留的時間比原定計劃多出數天。在這期間，廖婉如親自接待貝娜多參訪台南奇美博物館。談到文化藝術與教育，兩人一拍即合，也因此在貝娜多的邀請下，兩位夫人跨越千里再次在瓜國相聚。

林佳龍也強調，這次雖然是他第3度到瓜國訪問，卻是首度有妻子廖婉如陪同，展開柔性的夫人外交。（編輯：唐佩君）1131026

外交部長林佳龍訪問瓜地馬拉，瓜國第一夫人貝娜多（右），熱情接待林佳龍夫人廖婉如（左），展現兩人的好情誼。（圖取自facebook.com/forpeople）