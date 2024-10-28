民進黨：中國對台轉為脅迫經濟 台灣要警覺4大風險

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中國部主任吳峻鋕今天說，中國對台從讓利經濟轉為脅迫經濟，台灣必須警覺中國經濟下行、滲透分化、戰爭威脅、政治管控等4大風險。

民進黨中國部今天召開「中國經濟風險座談會」，邀請政治大學財政系教授黃智聰、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣、國立雲林科技大學財金所教授鄭政秉分析中國經濟情勢。

吳峻鋕指出，中國官方接連推出救市措施，但成果不如預期，股市表現不佳，房市仍持續惡化，多個城市「房價跌到白菜價」，十一黃金週景點雖然人滿為患，但遊客卻掏不出錢消費，餐飲業上半年倒閉上百萬家，青年失業率居高不下。

吳峻鋕說，世界局勢瞬息萬變，但美中競爭與中國經濟下行這兩大趨勢恐會維持20年至30年，雖然中國經濟風險對各國都有影響，但台灣因接近中國，必須警覺4大風險，包括，經濟下行、滲透分化、戰爭風險與政治管控，這是台灣與其他國家面對不同的變數。

黃智聰認為，即使中國大陸花再多金錢、再多政策，只要經濟不確定性存在，經濟情況不會有太多改善，即便經濟成長率達標5%，但那是用錢堆出來，未來恐怕會有更大副作用。

鄭政秉指出，各方短期對中國經濟前景多不看好，中長期發展則是壓倒性看壞；他說，面對日益升高的封鎖與戰爭威脅，政府要預警台商赴中國的投資風險，預警旅遊風險，建立全球更牢固的生產基地及供應鏈，在半導體等產業持續創新，並逐步發展軍火工業。

王國臣認為，中國對台經濟利誘與脅迫將愈趨無效，後續將轉向認知作戰與經貿封鎖；他說，台灣應加速分散產業鏈與金融曝險。

媒體詢及，中國經濟陷入風險，若兩岸經濟互賴降低，是否增加兩岸開戰風險。

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鄭政秉說，沒人希望兩岸戰爭，如果透過經貿增強能降低風險，台灣也會努力去做，「但現在與大陸交往，有時球不在我們這邊，我們通常是受害者」，台灣應努力加大國際經濟聯盟；黃智聰認為，中國若維持對台灣主權的看法，即使兩岸經貿不脫勾，戰爭風險也仍會加大。

另外，媒體詢及，最近傳出有白手套公司代為訂購台積電晶片給華為。鄭政秉認為，提高制裁與管制，對台灣、對美國、對台積電，對於抑制中國把尖端科技用在國防上面，是有幫助的。黃智聰說，他也贊成強制性管制，在美國類似的事情一定是強力調查。（編輯：蘇志宗）1131028