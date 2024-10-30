郭智輝引王陽明詩辯護供電 朱立倫：空談不如履行

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）針對經濟部長郭智輝今天在備詢時，引述明代詩人王陽明的詩為能源政策辯護。國民黨主席朱立倫表示，如果知行不一，何來遠見，空談不如好好履行，他提醒郭智輝，好好的做，把能源提供出來，讓大家可以安心投資台灣。

針對外界質疑政府供電承諾過於樂觀，郭智輝今天在立法院備詢時，引述明代詩人王陽明詩詞「蔽月山房」回應，「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」，每個人對事情的角度和看法不同。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，能源安全不只是經濟問題，也是國安議題，昨天他在接見歐洲議會跨黨派議員時談到，台灣能源政策因民進黨意識形態跟錯誤能源政策，造成電價高漲、環境汙染，更造成國安重大危機。

朱立倫說明，台灣能源有97%是進口的，用於發電占很大比例，如果發生重大天然災害如颱風、國際戰亂、兩岸緊張，造成能源進口延宕，就會讓台灣面對能源跟缺電的嚴重問題。能源是國安考量，絕不只是牽涉到核電這麼單純的問題。

朱立倫指出，看到郭智輝引用王陽明的詩，建議郭智輝倒不如去讀一下，王陽明學說最根本的精神就是知行合一，提醒郭智輝，如果知行不一，何來遠見。空談不如好好履行，這是對王陽明學說最基本的了解，好好的做，把能源提供出來，讓大家安心投資台灣、企業放心擴大投資。

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朱立倫也提到，明天是國民黨總裁蔣介石誕辰紀念日，也是「榮民節」，但多年來大家對榮民的照顧與重視，仍有許多需要加強；如果能提高軍人待遇與尊重，就能提升民眾從軍的意願，幫助榮民就學、就業以及專業職能訓練，為社會所用，也可以提高就業率，除了要擴大榮民就醫、就養照顧，也要加強榮民的就業與就學，讓社會更感念榮民對國家的貢獻。

此外，強颱康芮來勢洶洶，朱立倫強調，希望中央與地方可以同心協力防颱，上次山陀兒颱風來襲時，為了基隆市「罷樑」，中央有很多部會與媒體都在做政治防災，專挑基隆市的毛病。災害來襲時不分顏色，防救災工作要尊重災防指揮中心決定，是否放颱風假要尊重縣市長的決定，希望大家能同心協力，減少干擾與災害的損失。（編輯：林興盟、張若瑤）1131030