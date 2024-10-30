本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 政治

郭智輝引王陽明詩辯護供電 朱立倫：空談不如履行

2024/10/30 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北30日電）針對經濟部長郭智輝今天在備詢時，引述明代詩人王陽明的詩為能源政策辯護。國民黨主席朱立倫表示，如果知行不一，何來遠見，空談不如好好履行，他提醒郭智輝，好好的做，把能源提供出來，讓大家可以安心投資台灣。

針對外界質疑政府供電承諾過於樂觀，郭智輝今天在立法院備詢時，引述明代詩人王陽明詩詞「蔽月山房」回應，「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」，每個人對事情的角度和看法不同。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，能源安全不只是經濟問題，也是國安議題，昨天他在接見歐洲議會跨黨派議員時談到，台灣能源政策因民進黨意識形態跟錯誤能源政策，造成電價高漲、環境汙染，更造成國安重大危機。

朱立倫說明，台灣能源有97%是進口的，用於發電占很大比例，如果發生重大天然災害如颱風、國際戰亂、兩岸緊張，造成能源進口延宕，就會讓台灣面對能源跟缺電的嚴重問題。能源是國安考量，絕不只是牽涉到核電這麼單純的問題。

朱立倫指出，看到郭智輝引用王陽明的詩，建議郭智輝倒不如去讀一下，王陽明學說最根本的精神就是知行合一，提醒郭智輝，如果知行不一，何來遠見。空談不如好好履行，這是對王陽明學說最基本的了解，好好的做，把能源提供出來，讓大家安心投資台灣、企業放心擴大投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫也提到，明天是國民黨總裁蔣介石誕辰紀念日，也是「榮民節」，但多年來大家對榮民的照顧與重視，仍有許多需要加強；如果能提高軍人待遇與尊重，就能提升民眾從軍的意願，幫助榮民就學、就業以及專業職能訓練，為社會所用，也可以提高就業率，除了要擴大榮民就醫、就養照顧，也要加強榮民的就業與就學，讓社會更感念榮民對國家的貢獻。

此外，強颱康芮來勢洶洶，朱立倫強調，希望中央與地方可以同心協力防颱，上次山陀兒颱風來襲時，為了基隆市「罷樑」，中央有很多部會與媒體都在做政治防災，專挑基隆市的毛病。災害來襲時不分顏色，防救災工作要尊重災防指揮中心決定，是否放颱風假要尊重縣市長的決定，希望大家能同心協力，減少干擾與災害的損失。（編輯：林興盟、張若瑤）1131030

朱立倫
朱立倫接見歐洲議會訪問團 期待台歐關係持續深化卓榮泰能源專報 朱立倫：放棄眼前花朵追求天邊雲彩
郭智輝
郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務美大選牽動台美經貿 經長：若台廠受影響會出來努力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：