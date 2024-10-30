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朱立倫接見歐洲議會訪問團 期待台歐關係持續深化

2024/10/30 10:34（10/30 10:46 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）29日接見歐洲議會跨黨派友台議員訪團，雙方針對能源議題、台歐關係、區域情勢及雙邊經貿合作深度交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 113年10月30日
國民黨主席朱立倫（中）29日接見歐洲議會跨黨派友台議員訪團，雙方針對能源議題、台歐關係、區域情勢及雙邊經貿合作深度交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 113年10月30日
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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨主席朱立倫昨天接見歐洲議會跨黨派友台議員訪問團，雙方針對能源議題、台歐關係、區域情勢及雙邊經貿合作深度交換意見，朱立倫表示，期待台歐關係持續深化。

國民黨今天發布新聞稿表示，朱立倫昨天下午在中央黨部接見歐洲議會跨黨派友台議員訪問團。訪賓包括歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）、議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。

朱立倫表示，台灣與歐盟在經貿、文化、科技等領域交流在近幾年持續加深，特別是在經貿層面，歐盟已成為台灣第4大貿易夥伴。他要特別感謝訪問團團長蓋勒所領導的歐洲議會友台小組，為台灣有意義參與國際社會及台歐關係所做的努力，國民黨期待台歐關係持續深化。

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朱立倫指出，民進黨政府8年來錯誤的能源政策，導致台灣電力短缺、電費高漲，不穩定的供電會直接影響外資投資意願，後果就是全民買單。他說，穩定的供電也與國家安全、防衛韌性息息相關，茲事體大，因此呼籲民進黨政府懸崖勒馬，以蒼生為念。

朱立倫說，國民黨「親美、友日、和陸」的兩岸外交政策及「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」，讓國民黨在日益複雜的地緣局勢中，扮演鞏固台海和平的重要力量，無論未來局勢如何改變，國民黨都堅信台灣必須自立自強，不能當麻煩製造者和「2D伸手牌」。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1131030

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