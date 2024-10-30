賴總統訪玉山寶光聖堂 贈匾感謝一貫道熱心公益

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）總統賴清德今天下午前往位於台南市南化區的玉山寶光聖堂參訪，並致贈匾額感謝一貫道熱心公益，為台灣社會貢獻，期待與多元宗教團體持續合作，推動愛與和諧的社會。

台南市政府發布新聞稿指出，賴總統下午由台南市長黃偉哲陪同前往玉山寶光聖堂，前內政部長余政憲、總統府資政湯文萬，以及民進黨立委林俊憲、陳亭妃等人也到場參與，贈匾儀式聚集了許多來自各地一貫道道親參與。

根據新聞稿，賴總統致詞表示，今日所贈的「德潤群生」、「悲智雙運」匾額，是表彰一貫道長期以來對台灣社會貢獻。

賴總統說，台灣尊重不同宗教信仰，人民不僅可自由參與宗教，更彼此互重、互敬，積極在世界各地從事人道工作，向世界展現台灣的自由、多元、包容、友好及善心，政府期待與多元宗教團體持續攜手，推動愛與和諧社會，讓台灣成為更具包容力與凝聚力的國家，共創幸福未來。

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黃偉哲表示，宗教團體透過勸人向善、倡導仁愛精神，為信徒與社會大眾提供精神寄託，並積極推動公益活動，感謝一貫道所有道親對台灣社會貢獻，影響力已延伸至全台及海外，鼓勵信徒關懷彼此、回饋社會，長期以來對社會風氣及台灣宗教界皆帶來正面積極影響。

台南市政府指出，寶光聖堂位於南化區玉山里，建於民國65年，又名「玉山寶光寺」，是台灣最宏偉道場之一，也是一貫道信仰中心之一，因周邊種滿花旗木，每年3至4月花期吸引眾多遊客，是台南賞花勝地。（編輯：陳仁華）1131030