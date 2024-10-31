朱立倫向退伍軍人致意 力推5大任務照顧榮民

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（中央社記者王承中台北31日電）今天是榮民節，國民黨主席朱立倫今天表示，榮民對國家辛苦奉獻，但對榮民的照顧與重視仍需加強。如何提升民眾對軍人的尊重和榮譽感，並加強退伍軍人的就業、就學、就養、就醫、服務照護，是最重要的5大任務。

今天是榮民節，國民黨主席朱立倫上午在臉書粉絲團發文向全國35萬名退伍軍人致意。他指出，榮民對國家辛苦奉獻，但多年來對榮民的照顧與重視，仍有很多需要加強的。尤其隨著時代變化，資深榮民人數大量減少、新榮民數量增加。總數35萬多的榮民，絕大部分都是中壯年。

朱立倫表示，如何提升民眾對軍人的尊重和榮譽感，並加強退伍軍人的就業、就學、就養、就醫、服務照護，是最重要的5大任務。特別對年輕人來說，如果能夠仿效美國等先進國家，提升社會對軍人的待遇、尊重以及榮譽感，就能提升從軍的意願。

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朱立倫指出，對於退伍軍人，特別在就學和就業的部分，能提升專業職能訓練，讓更多的優秀人才重新為社會所用。這一方面能提高社會的就業率，同時也是表達社會對榮民的感念。至於原來的就醫和就養更要延續擴大。

朱立倫表示，國民黨的退伍軍人部會延續過去黃復興黨部的精神，加強新世代榮民的就學、就業服務並擴大資深榮民的照顧服務。希望在大家共同努力下，台灣社會能更感念榮民對國家的貢獻。（編輯：翟思嘉）1131031