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立委提案公投綁大選 修法前立院將先辦2場公聽會

2024/11/4 14:05
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（中央社記者陳俊華台北4日電）立委提案修法讓「公投綁大選」。立法院內政委員會召委徐欣瑩今天說，將辦2場公聽會後，再進行法案審查。民進黨立委李柏毅建議，可邀曾歷經公投綁大選的2018年國民黨台北市長候選人丁守中與會。

立法院內政委員會今天邀中選會主委李進勇列席，審查公民投票法修正草案。國民黨立委羅智強提案，公民投票案公告成立後一定時間內舉行公民投票，如遇全國性選舉應同日舉行。

李進勇口頭報告時表示，2018年的地方選舉綁10項公投造成選務亂象，最重要的原因是選務量超過選務機關乘載範圍；2019年修公投法，將選舉與公投脫鉤後，選務就非常順利。

李進勇指出，瑞士規定每次公投不能超過4案，目前已經排案到2043年，且執行徹底的脫鉤政策。美國伊利諾州也是每次公投只有3案、密西西比州每次4案；而加州雖然一次可以有十多案，但前期投票時程很長，並且採通訊投票分流。

內政委員會召委、民進黨立委張宏陸在程序發言時表示，公投是人民權利，但2021年的「公投綁大選」公投案並未通過，是全台多數民眾意見，修法應有充分討論；至於有提案要將所有公投案列在同一張選票上，看似合理，但以他當過選委會總幹事經驗，開票、計票時會有很大問題。

張宏陸說，修法茲事體大，必須先開幾場公聽會，讓專家學者、過程中的受害者來說說心聲，之後再就法案內容一起討論。

李柏毅表示，2018年公投綁大選，他要提醒國民黨，當時在台北市選輸的不只是民進黨，國民黨也選輸，是否要邀請當時國民黨提名的台北市長候選人丁守中來參加公聽會，因為當年的受害者是丁守中。

李柏毅說，「還有一位可能到年底都沒辦法出來參加公聽會，當年的受益者正是（前台北市長）柯文哲」，應該請當時經歷「公投綁大選」的當事人來表達意見，他主張要多開幾場公聽會。

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國民黨立委牛煦庭指出，民進黨希望召開公聽會，他不反對，修法前充分討論有其必要，但也要兼顧會議效率，建議今天走完詢答程序後可先宣讀條文，但不進入逐條討論。

內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩表示，三黨都有共識要舉辦公聽會，至於要邀請哪些人，各黨團都有名額可自行決定。經在場立委討論後決定，待下週張宏陸先排一場公聽會、下下週她排另一場後，再進行法案審查。（編輯：蘇龍麒）1131104

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