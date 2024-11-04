財劃法修法爭議 邱議瑩籲柯志恩共為高雄發聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）國民黨等在野黨提出「財劃法」修法版本，民進黨高市立委邱議瑩在臉書呼籲國民黨立委柯志恩能與高雄市民站在一起共同努力，為高雄爭取更符合公平正義的財劃法修正方向。

邱議瑩在臉書（Facebook）發文表示，每一位高雄人都對過去長期重南輕北的國家政策有深刻的體會，稅繳北部，各種重工廠大電廠卻都在南部。

邱議瑩說，在現行的財劃法規定下，以營利事業銷售額分配權數50%，作為最主要指標，但在面對氣候變遷與社會發展的國內外新局勢，顯然需要更多元的指標，例如農業與工業縣市發展需求、土地面積、人口結構、社福支出、發電量及碳負擔等等，才能讓財劃法更符合實質的公平與正義。

邱議瑩強調，即使依現行的財劃法規定，在高雄市長陳其邁近年來大力招商引資，讓營利事業銷售額從民國109年新台幣4.52兆元，連續3年超過5.58兆元，成長1兆餘元，這樣的成績，如果依照114年度普通統籌分配的標準，高雄僅獲配金額約500億元，仍低於台北市約697億元及新北市約543億元，在六都中排第3，顯然不符合公平正義。

邱議瑩說，如果按照國民黨版本的財劃法，高雄能夠獲得的金額，更是變成六都第4，嚴重影響各項進行中的建設。

邱議瑩詢問有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，是否認同國民黨這種打壓高雄的作法？還是支持這種對高雄更不公平的國民黨版財劃法？

邱議瑩呼籲柯志恩與高雄市民站在一起，為高雄爭取更符合公平正義的財劃法修正方向。（編輯：李淑華）1131104