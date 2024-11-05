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總預算案順利付委審查？卓榮泰：抱著最高樂觀

2024/11/5 09:33（11/5 09:39 更新）
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（中央社記者王揚宇台北5日電）外界關注總預算案是否能在今天朝野立委質詢後付委審查。行政院長卓榮泰受訪表示，立委詢答過程提出想法，行政院都會本著誠意跟確實回答，他還是抱著最高的樂觀。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於立委今天質詢結束後，朝野就要決定總預算案是否要付委審查，是否有信心可以付委審查。

卓榮泰說，對於總預算案的各項疑義，行政院一直期待是從法律面、制度面來做討論與檢討，也為未來奠定一個在憲法精神及所有法律規定下，兩院互動的一個唯一且最好的模式。

卓榮泰表示，立委在詢答過程提出想法，行政院會本著誠意跟確實回答，一一向立委說明，他認為經過說明後，社會漸漸知道行政院的立場，也漸漸知道立法院及各地政府對於通過總預算案造福全國人民的需求，他還是抱著最高的樂觀。（編輯：張均懋）1131105

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