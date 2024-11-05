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美國大選 卓榮泰：台美關係一定會持續發展

2024/11/5 13:29
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（中央社記者范正祥台北5日電）立委質詢關注美國總統大選，以及選舉結果對台灣的可能影響。行政院長卓榮泰今天表示，他沒有能力預測美國大選結果，但台美關係一定會持續發展。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。民進黨立委劉建國質詢卓榮泰能否預知美國大選結果，卓榮泰說，他沒有能力預測美國總統選舉，但台美關係一定會持續發展。

卓榮泰表示，美國是一個民主成熟的國家，選舉當中提出的很多政策，還是要經過規劃，建立方向，以健康、永續發展，他對美國未來有信心。

劉建國也問及，美國總統當選人對台灣會有什麼樣的影響，政府有沒有準備相關因應方針。國發會主委劉鏡清表示，若共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選，對台灣來說差異性比較大，因川普主張對中國加徵60%的關稅，對一般的國家增加10%的關稅。

另外，在技術控管方面，對台灣利多於弊。除了會加速台商的移動，台灣也有機會得到更多訂單，這幾年中國很多的訂單是被取代。

經濟部長郭智輝表示，經濟部的立場就像國發會的推論一樣，因為若是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，是延續民主黨的政策，所以對台灣來講，沒有太大的改變；如果是川普當選，「他也一直在對我們的晶片法相當有意見，但是我們評估過了，我們有一套對策在」，所以應該是不會像外面講的那麼嚴重。（編輯：翟思嘉）1131105

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