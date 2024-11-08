防中國挖台邦交 學者：川普將強化與瓜地馬拉合作

（中央社記者李登文瓜地馬拉市7日專電）中國近年在中美洲快速擴張影響力。瓜地馬拉學者接受中央社記者專訪時指出，川普上任預料會加強和瓜地馬拉的合作，避免中國藉各種機會和手段施壓，逼迫台灣在中美洲最重要的邦交國外交轉向。

瓜地馬拉拉法耶蘭帝瓦大學（Universidad Rafael Landivar）教授巴科尼（Lourdes Balconi）表示，川普如何遏止中國勢力的擴張，目前還沒有具體政策成形，但就川普強調的貿易和經濟利益來看，瓜地馬拉將會成為美國在中美洲主要的貿易夥伴和重要據點。而台灣也是美國外交政策和地緣政治中的熱點，川普不會停止支持台灣和瓜地馬拉。

法蘭西斯科馬洛奎大學（Universidad Francisco Marroquín）國際關係教授楚希尤（Pedro Trujillo）則強調，中國在中美洲擴大勢力，已經對美國構成威脅，而瓜地馬拉又是該區和台灣有邦交的國家，自然會成為中國的目標。美國國務院必須重視瓜地馬拉對美國整體戰略，以及在中美洲地緣政治的角色。

楚希尤教授指出，中國日前扣留瓜地馬拉的貨櫃，並且藉此試圖施壓和台灣斷絕外交關係，已經引起美國的注意。他認為川普已知到了中國的威脅，不只會延續拜登時期的政策，甚至在中美洲議題上對中國立場更為強硬，尤其是和與中國關係密切的委內瑞拉以及尼加拉瓜，未來和美國關係將更為緊張。

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巴科尼教授分析，在對抗中國的議題，或徵收關稅作為貿易戰手段之前，進入白宮後的川普會試圖與中國談判，以避免貿易戰和美中對抗的加劇，影響到全球供應鏈，因為這將對美國和全球經濟造成更大的影響。

儘管學者都認為，在國際政治和經濟的考量下，川普對於中美洲國家的經貿合作只增不減，但關鍵問題還是在打擊毒品和非法移民的處置上。如果川普再度要求和瓜地馬拉簽署針對移民的「安全第三國」（safe third country）協議，對瓜地馬拉不只會產生安全上的隱憂，對瓜國政府也是更大的挑戰。（編輯：陳承功）1131108。