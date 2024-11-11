財委會宣布休息後會議神隱 國民黨立委喊協尋賴惠員

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（中央社記者范正祥台北11日電）立法院財政委員會6日在朝野立委爆發衝突狀態下，完成財劃法初審。財委會今天開會，民進黨立委提案主張會議審查結果應屬無效、議事錄應不予確定，藍綠立委無共識，吵成一團，接近中午會議主席、民進黨召委賴惠員宣布休息，但直到散會都未現身主持會議。

國民黨立委王鴻薇、陳玉珍一度拿著「協尋賴惠員」、「我要開會」的手板，前往賴惠員國會辦公室找人，但撲了空，賴惠員不在辦公室。

財委會今天上午藍綠立委爭吵不斷，立法院財委會今天邀請主計總處及審計部進行業務報告，並審查調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金等，今天僅詢答。會議一開始要確認議事錄時，藍綠立委各自舉牌、喊口號，國民黨立委高舉「民進黨不審預算」、「民進黨肥中央、窮地方」，民進黨立委則認為上週會議無效，現場吵成一團。

民進黨立委吳秉叡提案報告時指出，上週議案審查程序嚴重違反立法院職權行使法、立法院議事規則等，審查結果應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，應不予確定。

而後藍綠立委相互抨擊，國民黨立委要求表決，民進黨立委則認為應按程序進行，讓官員報告，雙方爭執不休，上午接近11時，賴惠員宣布休息，一度引發國民黨立委不滿，上前爭搶麥克風。

上午11時40分，賴惠員回到主席台，隨後又因是否讓官員上台報告、現場立委使用自己的麥克風 ，引發推擠及爭吵，會議持續空轉。

下午等待繼續開會時間已至，多位國民黨立委也在場等候開會，但會場未見賴惠員和任何一位民進黨立委出現。

陳玉珍和本身也是財委會成員的國民黨團首席副書記長王鴻薇，分別拿著「我要開會」、「協尋賴惠員」的手板，前往賴惠員國會辦公室，要求賴惠員趕快回到會場開會，但撲了空，賴惠員不在辦公室，辦公室內只有助理在，王鴻薇向助理留言，請賴惠員趕快回來開會。

財委會今天議事日程，開會時間至下午5時30分。截至開會時間結束，賴惠員仍未現身，下午也沒有任何一位民進黨立委出現在會場。

立法院會議直播的隨選視訊系統，在下午5時30分後也打上，「散會時間已屆，散會。」（編輯：蘇龍麒）1131111