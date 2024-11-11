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石破茂連任日相 駐日代表處致賀電盼提升關係

2024/11/11 21:48
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（中央社記者楊堯茹台北11日電）日本首相石破茂今天在特別國會首相指名選舉連任成功，外交部表示，已指示駐日本代表處代表政府向石破茂及全體閣員致贈賀電，期望能與新政府進一步提升實質夥伴關係，共同促進區域和平與繁榮。

日本今天舉行首相指名選舉，在眾議院的部分，首相石破茂在第二輪投票雖以221票勝出，但得票率約47%，未達過半門檻的233票，成為繼1979年後又一位得票未過半的首相。

外交部晚間發布新聞稿指出，祝賀石破茂連任日本首相並組成「第2次石破內閣」，已指示駐日本代表處代表政府向石破茂及全體閣員致贈賀電。

外交部表示，台日關係緊密友好，雙方共享自由、民主、法治及人權等普世價值，彼此互為重要友人及夥伴；日本政府一向重視台海情勢，持續在各項重要國際場域呼籲國際社會關注台海和平穩定，並協助台灣的國際參與，以具體行動展現對台灣的支持。

外交部說，期盼台日間在既有的良好基礎上，能夠與石破茂領導的新內閣持續推動價值外交、經貿外交及同盟外交，進一步提升雙方實質夥伴關係，共同促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1131111

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