駐日代表李逸洋接受NHK專訪 盼台日強化經濟安保合作

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）駐日代表李逸洋接受日本放送協會（NHK）專訪的內容昨晚播出，內容涵蓋台灣與中國、日本、美國等的外交戰略。李逸洋表示，希望民主國家一起撐起「民主的保護傘」；在半導體領域上，期盼台日強化經濟安全保障層面的合作。

NHK的報導首先介紹李逸洋曾任2000年時代民進黨政府的閣僚，之後在前總統蔡英文政府時代擔任總統府資政，賴清德政府今年5月上台後，李逸洋成為駐日代表9月到東京抵任。

有關台日關係，李逸洋在受訪時說：「不僅是要維持台日的良好關係，推動台日關係往前進，全面深化友好關係是我的使命。」

NHK報導，賴總統就任後，中國軍方兩度實施圍台軍事演習等對台灣加強施壓。對此動向，賴總統力求維持兩岸關係以牽制中國，強調「我們珍惜民主自由的生活方式，不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來」。

針對霸權主義的中國行徑，日、美等國都加強警戒。9月日本海上自衛隊的護衛艦首度穿越台灣海峽。

李逸洋受訪時表示，「石破首相7度訪問台灣，非常重視安全保障，台灣希望能與日本合作，維護台灣海峽和平」。

賴總統要求以對等的立場與中國進行對話，但中國的態度是台灣若不接受「一個中國」原則，就拒絕對話。在此情況下，兩岸如何實現對話。

李逸洋強調：「在台灣，自由、民主已深耕30年以上，盼在此前提下，與中國進行對等、尊嚴的對話。」

有關維持台灣海峽現狀的關鍵，李逸洋表示，「台海和平的維持，需世界上的民主國家共同努力，讓中國知道不能改變現狀。」

報導指出，在對抗來自中國的壓力上，對台灣而言最重要的後盾是美國，而美國下一任總統川普（Donald Trump）即將就任。

李逸洋說：「川普過去在總統任內支援台灣加強國防力。期待在川普新政府的領導下，世界局勢能變得更好。」

川普在美國總統大選期間聲稱，「如果中國『進入』台灣，將對中國課徵150%到200%關稅」，藉以牽制中國。另一方面，川普曾批「台灣偷走我們的晶片生意」，導致美國蒙受不利。川普還主張台灣應支付美國防衛費用。

NHK記者在專訪時表示，有人質疑台灣海峽萬一有狀況時，川普政府是否真會伸出援手。

李逸洋表示，「台美關係在美國的台灣關係法中有所規定，美國一定會提供充分的防禦性武器給台灣。為了維持台灣海峽的和平穩定、區域的安全，期待美日提供更多的支援」。

李逸洋還言及供應全球最先進半導體9成的台積電（TSMC）在日本熊本縣設廠一事。他特別以日文說：「經濟安全保障方面，期待日本與台灣深化合作。」

他指出，如果中國封鎖台灣，全球將蒙受重大損失，期盼一起撐起「民主的保護傘」，守護區域的和平與世界繁榮。

NHK報導說，在這次專訪中，可窺見台灣為了因應中國，對日本、美國還有很強的期待。

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多家美國媒體報導，川普考慮任用聯邦參議員、以對中強硬派聞名的盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿；考慮任用眾議員、對中強硬派的瓦爾茲（Mike Waltz）出任白宮國安顧問。

NHK報導最後指出，很可能美國的外交與安全保障的重要位子皆由對中強硬派擔任。為了守護以台灣海峽為首的區域和平穩定，日本也將面臨如何與美國等國合作，因應中國課題。（編輯：張芷瑄）1131113