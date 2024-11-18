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澳日美防長強調台海和平 外交部：共同捍衛國際秩序

2024/11/18 11:08（11/18 11:13 更新）
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日本防衛大臣中谷元（立者左起）、澳洲國防部長馬勒斯及美國國防部長奧斯汀17日齊聚達爾文舉行會談。（圖取自x.com/ModJapan_jp）
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（中央社記者楊堯茹台北18日電）澳洲、美國及日本國防部長17日舉行會談並發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。外交部今天致謝並表示，將持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛國際秩序及促進區域繁榮。

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澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及日本防衛大臣中谷元17日齊聚澳洲北部達爾文（Darwin），針對3國國防合作、台海局勢、南海議題、烏俄衝突、朝鮮半島局勢等展開對話。3國防長會後在聯合聲明中，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

外交部上午發布新聞稿指出，誠摯感謝澳、美、日3國持續公開表達共同維護台海和平穩定及印太區域和平的堅定立場。台灣也將持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定及繁榮。（編輯：張若瑤）1131118

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