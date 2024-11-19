阿曼國慶晚會 外交部：兩國經貿及文教合作日益密切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）外交部政務次長田中光18日出席「阿曼王國建國54週年國慶晚會」，他致詞時表示，阿曼與台灣近年在經貿、文化及教育合作日益密切，相信在兩國共同努力下，將持續深化並擴大在相關領域的交流與合作。

外交部上午發布新聞稿指出，阿曼王國台北商務辦事處18日晚間舉辦「阿曼王國建國54週年國慶晚會」，由阿曼王國台北商務辦事處處長木罕莫德（Mohammed Al Baraami）主持，外交部政務次長田中光應邀出席，政商界及多國使節團成員約300餘人共襄盛舉。

田中光致詞表示，阿曼王國地處非洲、亞洲及中東交會處，與各國交流合作密切，近年來阿曼與台灣在經貿、文化及教育合作日益密切，在經貿方面，兩國去年雙邊貿易額達25億美元，另為探尋阿曼「2040願景」（Oman Vision 2040）相關商機，台灣商界組成貿易訪問團在今年6月間前往阿曼考察，成果豐碩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

田中光說，在文化教育方面，10月間台灣多所大學教授組團赴阿曼參加「阿曼青年論壇」（Oman Youth Forum），與阿方就半導體及人工智慧等相關議題進行學術交流，備受好評；此外阿曼地貌多樣的特色，更是觀光旅遊勝地。相信未來在兩國共同努力下，將持續深化並擴大在相關領域的交流與合作。

木罕莫德則指出，阿曼近年來致力推動投資，從製造業、綠色經濟到永續觀光等，均展現吸引全球投資者的潛力；青年在阿曼「2040願景」的藍圖扮演關鍵角色，相信在雙方共同努力下，阿曼與台灣文化與經貿合作將進一步深化，並期許兩國人民持續交流互動。（編輯：翟思嘉）1131119