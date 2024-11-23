監委關切跟蹤騷擾防制法執行成效 申請調查
2024/11/23 10:19
（中央社記者郭建伸台北23日電）監委紀惠容今天指出，跟蹤騷擾防制法施行迄今已逾2年，實務上仍發生民眾向警察機關報案，警方未確實依法立案處理，因事涉社會安全及民眾權益等議題，已申請立案調查。
紀惠容今天透過新聞稿指出，為保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，維護個人人格尊嚴，台灣於民國110年12月1日制定公布跟蹤騷擾防制法，並自公布後6個月施行。
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監委指出，跟蹤騷擾防制法施行迄今已逾2年，實務上仍發生民眾向警察機關報案遭他人跟蹤騷擾，而警方未確實依法立案處理；法院在審理被害人聲請跟蹤騷擾保護令事件，也發生未確實遮隱被害人個資情事。
監委指出，因事涉社會安全及民眾權益等議題，而跟蹤騷擾防制法自制定公布迄今，落實及實務執行成效為何，有多少案件成案，相關人員是否具備性平意識，如何避免類似事件再度發生，均有待調查釐清。（編輯：黃瑞弘）1131123
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