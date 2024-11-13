彰化地檢署前檢察官涉性騷3女 監院全票通過彈劾

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院今天表示，台灣彰化地方檢察署前檢察官施教文涉性騷擾女同事，在多人面前稱「她今天是被我叫來虐待的」等言行，傷害司法形象，有重大違失，監察院全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿指出，施教文在彰化地檢署任職期間，遭申訴共4件性騷擾案。其中2案先經彰化地檢署性騷擾申訴處理調查小組認定性騷擾成立，又經檢察官評鑑委員會決議，施教文確有對甲女、乙女性騷擾行為。

監察院說明，曾任職彰化地檢署的A女，在民國109年時，也遭施教文性騷擾，經施教文自承，有就此案撰寫道歉書給A女，得認定確有性騷擾事實。

監察院表示，施教文身為司法人員，言行動見觀瞻，其性騷擾A女、甲女及乙女的行為，有違檢察官倫理規範及公務員服務法等規定，傷害司法形象，核有重大違失。

監察院11月7日經12位審查委員審查，全票通過監委紀惠容、高涌誠提案，彈劾施教文，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，施教文在111年9月30日在甲女辦公室，以言語批評甲女身材，並對甲女進行不當肢體碰觸；112年7月7日在財政部中區國稅局會議場所用雙手握住乙女雙手2次，令甲女、乙女感受被冒犯。經監察院詢據施教文，也認為施教文上述行為構成對甲女、乙女性騷擾。

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彈劾案文表示，施教文在109年4月24日在員林稽徵所碰觸A女手背及手臂、將手指放在A女腰部，並在多人面前稱「她今天是被我叫來虐待的」等言行，彰化地檢署雖稱行政調查卷宗已遺失，但監察院詢據施教文，自承有就此事撰寫道歉書給A女，認定確有性騷擾事實。

監察院說明，施教文對A女、甲女及乙女造成敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，導致侵犯或干擾其人格尊嚴，嚴重傷害司法形象，有懲戒必要，移送懲戒法院職務法庭審理。（編輯：張若瑤）1131113