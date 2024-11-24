賴總統：感謝電影人讓膠捲續轉 金馬持續向前奔騰

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（中央社記者溫貴香台北24日電）第61屆金馬獎昨天晚間圓滿落幕。總統賴清德透過臉書表示，金馬獎風格各異、理念多元的電影作品，讓金馬的邊界不斷延伸，自由無垠；恭喜所有得獎人、入圍者與每個電影人，讓電影的膠捲繼續轉動，也讓金馬持續向前奔騰。

賴總統昨天晚間在臉書發文說，「好的電影，都是有生命的！」第61屆金馬獎圓滿落幕，金馬獎在自由、多元的舞台，奔跑超過一甲子。

總統指出，今年有來自十幾個國家、共718部作品報名，創下歷年新高，更有276部中國影視作品共襄盛舉。其中，中國導演婁燁多次入圍，這次以「一部未完成的電影」拿下首座最佳導演獎、以及最佳劇情片獎，彰顯金馬獎作為華語電影世界中的開放與包容。

總統表示，他要恭喜影后楊貴媚，以「小雁與吳愛麗」細膩又層次豐富的演出，獲得最佳女配角獎，「謝謝媚姐，持續帶給觀眾精采的演出」。

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總統指出，今年的終身成就獎頒給已故香港演員鄭佩佩，無論是「臥虎藏龍」的碧眼狐狸，或是「唐伯虎點秋香」的華夫人，鄭佩佩都是大家永遠的銀幕俠女；同樣獲頒終身成就獎者還有91歲的攝影師林文錦，參與超過200部電影，謝謝林文錦將半世紀的歲月都奉獻給電影。

總統說，金馬獎風格各異、理念多元的電影作品，讓金馬的邊界不斷延伸，自由無垠。他要恭喜所有得獎人與入圍者，還有在電影創作路上的每個人，電影人的堅持和付出，讓電影的膠捲繼續轉動，也讓金馬持續向前奔騰。最重要的，「請大家趕快進電影院，看電影吧！」（編輯：林克倫）1131124