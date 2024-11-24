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提市長重點政見 邱議瑩：南星計畫設新高雄國際機場

2024/11/24 15:12
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄航空需求前景看好，民進黨立委邱議瑩今天表示，盼高雄比照韓國仁川機場、大阪關西機場經驗，在南星計畫區爭取新的高雄國際機場，她會全力爭取，並作為參選市長重點政見。

高雄近年陸續吸引台積電等大廠投資，演唱會經濟也帶動國際觀光成長，航空需求前景看好，邱議瑩今天透過新聞稿主張，希望比照韓國仁川機場、大阪關西機場經驗，在南星計畫區爭取新的高雄國際機場。

邱議瑩表示，現有小港機場，因區位緣故，有宵禁、單一跑道難以擴編、鄰近社區有限高令等影響，未來勢必會面臨負荷超載困境，須提前規劃，設立一座至少具備雙跑道、全日營運新國際機場，以因應未來需求。

邱議瑩說，在半導體S廊帶成形及上下游產業鏈發展下，須有更高效能運輸；南星計畫區的新國際機場，可與全自動化高雄港第七貨櫃中心串聯，發揮「智慧海空雙港」乘數效應，也提供市民、旅客更優質服務。

邱議瑩指出，在南星計畫區設立新的國際機場，具有5大優勢，包括打造南台灣國際新門戶、提供更優質服務；讓高雄在國際產業競爭更具優勢；與高雄港共築「智慧海空雙港」，帶動城市繁榮；解除小港機場周遭限高令，促進小港、前鎮至林園大寮南高雄大發展；以及參考國外案例，小港機場可轉型為多功能園區。

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邱議瑩強調，韓國仁川機場、大阪關西機場都是原有機場負荷過載，透過新機場進一步帶動城市繁榮的成功案例，高雄此刻也來到城市轉型升級關鍵時刻，新的國際機場，將會是讓高雄邁向下一個世代繁榮、最關鍵拼圖。

投入民進黨高雄市長初選的邱議瑩說，自己會全力爭取，作為參選市長的重點政見，讓高雄經濟再次升級、都市格局更加國際，開創高雄新未來。（編輯：陳仁華）1131124

邱議瑩
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