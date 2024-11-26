發起「搶救王義川大兵」 卓冠廷：不說恭喜持續監督

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）新北市議員卓冠廷和政治評論員李正皓先前在立委選舉時發起「搶救王義川大兵」行動，如今王義川遞補民進黨不分區立委。卓冠廷表示，他和李正皓都不會說恭喜，因為責任重大，而且沒有蜜月期，他們會持續監督王義川。

日本關東信賴台灣之友會邀請卓冠廷和李正皓訪日，24日在東京發表專題演說，解說台灣政局的現狀，也回顧發起「搶救王義川大兵」的動機。

卓冠廷表示，當時民眾黨總統候選人柯文哲因為說台北流行音樂中心的公務員是「太監」等爭議事件，民調開始往下掉，但民進黨的民調沒有上升，處境相當被動，網路聲量也持續被壓制，因此決定在選舉最後階段找到一個目標，喚起選民的熱情，而這個目標就是不分區立委排在第14名的「王義川」。

他表示，當時其實沒有完整計畫，就直接和李正皓在節目上宣布要辦一個「搶救王義川大兵」的活動，他們兩人就像是蝦兵蟹將，當時所有人都認為「這個活動大概只會持續一天」，沒想到後來卻演變成一個風潮。

卓冠廷表示，這是因為選民需要一個熱情的出口，這個活動讓大家可以親身參與，後來演變成實體活動，在台北、台中、高雄各地舉辦粉絲見面會，現場有直播、燈光效果，讓年輕人看到民進黨有辦法舉辦一個年輕有活力又愛台灣的活動，成功將民進黨的不分區支持率從25%提升至封關民調的33%，最終投票結果36%，多了2到3席的立委。

距離這場活動過去1年，日前勞動部發生職場霸凌事件，勞動部場何佩珊請辭，民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，他的立委席次由王義川遞補。

卓冠廷表示，得知這件事後，他和李正皓都沒有要恭喜王義川，除了為繼續監督他之外，也要督促他「當立委沒有蜜月期」，進入國會每天就要面對各種議題、責任重大，要對他說「加油」。（編輯：唐佩君）1131126