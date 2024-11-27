王義川遞補不分區立委 最快下週上任
2024/11/27 16:24（11/27 16:42 更新）
（中央社記者郭建伸、范正祥台北27日電）民進黨前不分區立委洪申翰接任勞動部長，外界關注民進黨政策會執行長王義川何時遞補。中選會今天表示，已收到立法院來函，最快11月29日、最慢12月2日回函完成遞補，但何時就職行使職權，屬於立法院、司法院權責。
王義川何時可以就任不分區立委，立法院人士下午表示，要等中選會公告名單後再來安排，「應該下週了吧」。
勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，勞動部長何佩珊請辭獲准，改由洪申翰接任，不分區立委遺缺則由王義川遞補。
中選會今天透過聲明指出，有關不分區立委辭職遞補，若是有人辭職後的立委缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，是由各政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。
中選會指出，作業程序自立法院註銷名籍公函送達中選會起15日內，經中選會完成相關作業後，即由中選會公告遞補名單，而中選會於今天收到立法院來函。
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中選會指出，收到立法院函文後，以最快速度處理，以便後續公告遞補與致送當選證書等作業事宜得以完成，原則上最快11月29日前、最慢12月2日前，即會回函立法院，完成遞補程序。
中選會指出，王義川何時就職、何時可行使立委職權，此為立法院與司法院權責，中選會完成相關作業後，即會依法公告並致送當選證書給王義川，通知立法院，並讓立法院可辦理相關作業；但立法院何時辦理王義川宣誓就職，以及司法院何時可協助立法院依法完成監誓法定程序等，並非屬中選會權責。（編輯：林淑媛）1131127
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