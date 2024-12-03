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台灣與歐銀簽提供人才技術發展機會MOU 促雙方交流

2024/12/3 12:16（12/3 13:41 更新）
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台灣與歐洲復興開發銀行於2日簽署「提供人才技術發展機會瞭解備忘錄」，外交部政務次長田中光擔任見證人，國際組織司司長孫儉元（右）及歐洲復興開發銀行捐助夥伴關係處長歐圖（Camilla Otto）（左）代表簽署。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月3日
台灣與歐洲復興開發銀行於2日簽署「提供人才技術發展機會瞭解備忘錄」，外交部政務次長田中光擔任見證人，國際組織司司長孫儉元（右）及歐洲復興開發銀行捐助夥伴關係處長歐圖（Camilla Otto）（左）代表簽署。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月3日
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）台灣與歐洲復興開發銀行2日簽署「提供人才技術發展機會瞭解備忘錄」，外交部政次田中光表示，備忘錄的簽署有助增進雙方交流，台灣期待強化與歐銀的合作，進一步協助有需要的國家及人民。

外交部上午發布新聞稿指出，台灣與歐洲復興開發銀行於2日在台北舉辦第3屆「捐助國日」會議，歐洲復興開發銀行捐助夥伴關係處長歐圖（Camilla Otto）率團來台與會，雙方於會中簽署「提供人才技術發展機會瞭解備忘錄」，田中光擔任見證人，外交部國際組織司司長孫儉元及歐圖代表簽署。

田中光致詞時表示，台灣在科技、數位、智慧及能源產業均具優勢，台灣相關人才可對歐銀業務的推動做出具體貢獻。該瞭解備忘錄的簽署有助增進雙方人員及經驗的交流，台灣期待強化與歐銀的合作，進一步協助有需要的國家及人民。

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外交部指出，雙方在會中盤點包括援助烏克蘭在內的各項合作成果，並就未來持續善用台灣資通訊技術、金融創新、綠色城市、智慧運輸及資安防護等優勢領域，協助歐銀會員國進行綠色、數位及智慧科技轉型等達成共識。

外交部也說，台灣為歐洲復興開發銀行重要合作夥伴，於2006年設立「台灣-歐銀技術合作基金」，至今已資助超過400項歐銀技術合作計畫，積極協助歐洲復興開發銀行受援國推動經社發展，並為台灣業者創造商機，達到互利雙贏的目標。（編輯：張均懋）1131203

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