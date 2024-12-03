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蕭副總統出席「台灣超人」首映 力挺本土紀錄片

2024/12/3 23:15
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（中央社記者賴于榛台北3日電）副總統蕭美琴今天晚間出席「台灣超人電影首映會」，且全程觀賞，以行動支持本土製作的紀錄片。副總統肯定影片帶來的感動與力量，也期盼台灣社會有更多的「超人」，讓我們看到彼此最美麗的地方。

「台灣超人」紀錄片共記錄了近百位台灣超人的生命，有的克服先天缺陷、有的為台灣付出所有、有的在專業領域發光發熱，遭遇各有不同，但皆勇於面對困境、接受挑戰。紀錄片今天晚間首映，蕭副總統應邀出席，文化部次長李靜慧、教育部次長葉丙成、台北市副市長林奕華及導演曲全立等也參與首映。

總統府晚間透過新聞稿指出，蕭副總統全程觀賞影片，以行動支持本土製作的紀錄片，觀影後也分享心得指出，相信大家在觀影過程中，都和她一樣在思考，要如何讓自己更有力量並超越自己。

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蕭副總統說，曲全立提到，大家身邊有太多苦難，也看到很多人因為害怕苦難或挫折而不敢前進，但相信今天的紀錄片能讓大家更勇敢地踏出那一步，這世界有很多仇恨與對立，大家常會看到彼此的不完美，但藉由曲導演的視角，能看到彼此最美麗的地方。

她說，每位「超人」都不應該孤單，不論是家長、老師或是能和他們建立共鳴的導演，其實都是幕後的超人。也期盼台灣社會有更多的「超人」。（編輯：蘇龍麒）1131203

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