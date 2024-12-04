外交部攜手亞蔬中心 把原生種子送回東南亞

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）「台灣-亞洲蔬菜倡議計畫」種子返鄉儀式3日舉行，外交部政次田中光與亞蔬主任沃培睿將各國種原交給馬來西亞、菲律賓、越南、泰國等國駐台代表，田中光表示，台灣將持續透過「總合外交」共同協助印太地區農業發展。

外交部上午發布新聞稿指出，亞蔬－世界蔬菜中心3日上午舉行「台灣-亞洲蔬菜倡議計畫（TAsVI）」種子返鄉儀式，外交部政務次長田中光與亞蔬主任沃培睿（Marco Wopereis）共同主持，將來自各國的種原移交馬來西亞、菲律賓、越南及泰國等國駐台代表。

田中光致詞表示，外交部很榮幸與農業部及亞蔬合作推動「台灣-亞洲蔬菜倡議計畫」，藉由送返在東南亞地區蒐集的原生蔬菜種子，以及透過設立區域網絡，與各國種原研究中心建構緊密的合作平台，共享蔬菜種原復育及栽種的知識與資源，促進東南亞發展種原的多樣性。

田中光強調，台灣身為亞蔬的創始會員及地主國，將持續與東南亞國家及理念相近國家，透過「總合外交」共同協助印太地區農業發展。

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沃培睿致詞時提到，感謝台灣政府大力支持「台灣-亞洲蔬菜倡議計畫」，藉此呼籲大眾關注蔬菜種原快速消失的問題。蔬菜多樣性是當前和未來世代重要的營養糧食寶庫，而東南亞是全球蔬菜多樣性最為豐富的地區，擁有許多瀕臨絕種的當地品種，需要各國共同維護。

外交部說明，「台灣-亞洲蔬菜倡議計畫」是亞蔬－世界蔬菜中心配合2021年「聯合國糧食體系高峰會」所提出的蔬菜生物多樣性搶救行動，透過與各夥伴國家合作，在東南亞、台灣及亞蔬會員國家所屬的種原基因庫間建立合作網絡平台，以搶救及送返亞蔬在1990及2000年代所蒐集具獨特性、在原鄉國家已消失的蔬菜品種，有助提升全球糧食安全。（編輯：張若瑤）1131204