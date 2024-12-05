綠：台灣宗教人士赴中遭刁難 民眾須注意人身安全

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨中國部今天說，近期有台灣宗教人士赴中遭刁難，不只在入境時遭盤查，甚至因被「檢舉」遭逮捕關押，提醒民眾赴中須注意人身安全。

海基會秘書長羅文嘉4日表示，3名來自台灣的一貫道信徒在對岸遭逮，尋求對岸海協會協助，不過沒有獲得回覆；依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議窗口欲了解狀況，也未獲得回應。

民進黨中國部今天透過臉書表示，中共近年以國家安全為由，無限上綱迫害宗教信仰。廣東在今年10月中旬發生一起牽涉近200人的宗教事件，其中有3名來自台灣的一貫道信徒遭牽連，被關押至今未獲釋，更有信眾攜帶經書赴中，入境就被留置詢問。

民進黨中國部說，中共也嚴格監管教會，有些地方政府甚至不允許民眾慶祝耶誕節，有牧師透露，去年耶誕節前廣州警方特地找上門，警告不要在耶誕節和平安夜舉行大型活動。

民進黨中國部表示，中共打壓宗教也遭國際社會關切，美國國務院今年6月發表2023年度國際宗教自由報告，指中國政府繼續在清除被當局認為不夠「愛國」的「異議」神職人員，並且持續打擊被政府視為「邪教」的宗教團體，因中共對宗教人士的迫害情形缺乏透明度，推估2023年因宗教信仰而被監禁者，有數千人到上萬人不等。

另外，民進黨中國部說，中共一邊揮舞「國安」大旗，打壓中國國內的宗教活動，一邊又揮舞「交流」大旗，想藉由宗教活動對台灣進行統戰，根本就是大吃「宗教自助餐」。有研究指出，中國藉由媽祖宮廟、里長等對地方統戰，確實達到影響民眾投票行為的「介選」效果，且除媽祖之外，保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中國近年對台統戰的工具。

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民進黨中國部認為，中共不斷要求台灣單方面開放團客赴中，無視台灣政府去年8月就提出相關規劃，更不斷收緊管控，以國安為由，逮捕、關押台灣人民，中國國台辦更於今年8月於官網上設置台獨舉報信箱，鼓勵私下檢舉，不但凸顯中共對台政策矛盾，更顯示中共就是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首。

民進黨中國部說，呼籲中共以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展，讓雙方在對等尊嚴、健康有序的前提下，進行交流、來往，也提醒民眾赴中須注意人身安全。（編輯：蘇志宗）1131205