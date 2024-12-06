綠譴責藍變更議程硬幹選罷法 批傅崐萁遷怒議事人員

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（中央社記者林敬殷台北6日電）立法院會今天爆發朝野立委肢體衝突，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在院會結束後，譴責國民黨團臨時變更議程，試圖硬幹通過選罷法修正草案，並批評國民黨團總召傅崐萁仗勢欺人，怒罵她之外，更遷怒辱罵立院議事人員、民進黨團助理「最丟臉，最下流」。

國民黨團上午在立法院會提案變更議程，將罷免連署需附上身分證影印本的選罷法修正草案排入討論事項第一案，卻突遭民進黨立委發動奇襲攻占主席台，立法院長韓國瑜立刻宣布休息，院會議程陷入停擺一個多小時後，韓國瑜上台宣讀2項復議案另定期處理後，旋即宣布散會。

院會結束後，民進黨團舉行回應記者會，還原朝野對峙時，傅崐萁在議場後方飆罵吳思瑤及議事人員的過程。

民進黨團書記長蔡易餘表示，傅崐萁仗勢欺人，是仗著年紀大，還是仗著是男性，竟對著吳思瑤破口大罵，不斷用很不禮貌的言語批評，任何協商大家保持最起碼的禮數，但傅崐萁因為無法達成目的而惱羞成怒罵吳思瑤，「憑什麼這樣罵？」

吳思瑤表示，她不能忍受傅崐萁居然對議事人員及黨團助理破口大罵，「請問你是誰，立法院長？」竟然可以取代韓國瑜指揮議事人員。

根據多位民進黨立委轉發的影片看來，傅崐萁當時在議場後方，刻意拉高分貝向吳思瑤說，「在那邊喊流血，誰衝突啊」。吳思瑤反嗆「誰惡搞啊」，傅崐萁對著吳思瑤及議事人員說，「全世界沒有國會這麼丟臉，最丟臉、最下流，國會被搞得不能開會。妳什麼態度，還敢講，下流、下流，搞什麼東西。」吳思瑤則回，「不是大聲就可以。」

傅崐萁轉頭對著議事人員叫罵「議事人員搞什麼東西，叫你們後面的門關起來，怎麼不關，你們都不知道保護議長嗎？叫你們要關，你們不關。」吳思瑤見狀大喊，「國民黨黨鞭在罵議事人員」、「你們把門鎖起來偷偷摸摸幹什麼？」傅崐萁則說，「偷偷摸摸就是民進黨，4點鐘當小偷來委員會，就是民進黨會幹這種事。」

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吳思瑤說，國民黨團昨天開啟選罷法修正草案及年改法案的雙戰場，民進黨也進行複式動員，兩個議題都攸關世代正義及民主永續，民進黨團總召柯建銘昨天與韓國瑜及國民黨團溝通協商，原訂今天下午就爭議性議案進行協商，因為上午衝突已延到9日舉行，國民黨團說話要有誠信，民進黨團會持續守護台灣。

吳思瑤表示，她要譴責國民黨團臨時變更議程，試圖硬幹通過選罷法修正草案，民進黨團不會小看藍白聯手摧毀台灣民主的意志，但也不要小看民進黨團奮力拚搏及守護台灣的戰鬥力。（編輯：蘇志宗）1131206