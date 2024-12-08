不滿被指「脫衣求碰瓷」 陳玉珍本週將提告吳沛憶

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（中央社記者王承中、陳俊華台北8日電）立法院上週五院會處理選罷法修法議程，朝野立委爆發肢體衝突，民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」。陳玉珍今天表示，吳沛憶發言充滿貶低女性觀念，不僅沒勇氣認錯，也沒向她道歉，將在本週上班時間提告，交給司法解決。

針對陳玉珍將提告，吳沛憶透過媒體群組回應，立委應該為民服務，陳玉珍的行為專門在破壞人民權利，陳玉珍早已多次拿「嗆賭辭職下台」操作話題搶聲量，「我說玉珍啊，你在立法院的惡行惡狀連道歉都不夠，一天到晚想辭職，你就直接下台吧」。

立法院6日召開院會，為了反對國民黨立法院黨團變更議程，將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案改列討論事項第1案，朝野在議場爆發激烈肢體衝突，多人掛彩，雙方僵持不下導致無法開會，另擇期處理。

民進黨立委吳沛憶在臉書發文指出，陳玉珍脫衣求碰瓷，在外套下面只穿內衣，常識來看這並不是造型穿搭。她第一時間看到還好心提醒陳玉珍，結果發現陳玉珍根本是故意的，就在她面前主動把衣服拉下來。如果被洗成是民進黨男立委把衣服扯掉，一定會被說是性騷。

陳玉珍今天發布聲明指出，她不只要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯，也沒有來向她道歉，只好本週上班時間對吳沛憶提告，交給司法去解決。

陳玉珍也點名民進黨婦女部，怎麼這個時候都消失不見了，吳沛憶這種違反性平觀念的發言，「外套裡面只穿內衣，就不是常識來看的穿搭，是打算來製造被騷擾」，這種完全違反性平觀念的發言，民進黨婦女部及性平觀念團體在哪裡，是否應該出來表態，譴責吳沛憶這一種違反性平觀念的發言。

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吳沛憶透過媒體群組指出，台灣還有很多國家大事正在奮鬥中，她在教委會要修法成立運動部、通過運產條例，國民黨通通都強行擋下。

吳沛憶說，國民黨立委整天關心的是缺牙哪裡補、內衣穿幾件，「抱歉，我真的沒空理你們的無聊」。國民黨不給司法院預算，陳玉珍又為了炒作聲量提告，增加司法人員負擔、濫用司法資源，傷害文官體系，像陳玉珍這樣的不適任立委趕緊辭職下台，「國家會感謝你」。（編輯：林淑媛）1131208