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外交部次長吳志中登斯洛伐克媒體：台灣將強化防衛嚇阻中國

2024/12/13 07:30（12/13 08:01 更新）
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外交部政務次長吳志中。（外交部提供）
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（中央社記者劉郁葶布拉格12日專電）外交部政務次長吳志中接受斯洛伐克「真理報」專訪時表示，台灣面對中國威脅時，將堅定捍衛自身主權與安全，強化自我防衛的同時，也不斷尋求與民主國家進行更多合作，以嚇阻中國輕言進犯。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，吳志中在「真理報」專訪中指出，中國對台敵對態度日益加劇，派遣數千架軍機進入台灣防空識別區，甚至曾經一天內發現150多架戰機。對此，台灣的應對策略是增強防衛能力，讓中國清楚知道台灣已經做好準備。

談到是否可能與中國進行對話時，吳志中表示，台灣始終願意與北京對話，但中國以「一個中國」作為談判前提。他指出，香港的情況已經證明北京的承諾並不可靠，且讓世界認為香港是中國的一部分，而喪失民主制度。台灣難以接受這種安排。儘管如此，台灣仍願意開放與中國的溝通管道，但他認為北京的態度並不誠懇。

吳志中還談到烏克蘭戰爭，若西方無法有效阻止俄羅斯擴張，那麼對台灣的保護也可能面臨挑戰。台灣支持烏克蘭並透過與斯洛伐克、捷克、立陶宛等國的合作向烏克蘭提供援助。吳志中指出，儘管台灣地理上與中國隔海相望，但台灣的防衛政策依然要做好充分準備，並加強與國際合作，防止中國進一步擴張。

在提及台灣的防衛策略時，吳志中指出，台灣的防禦重點是強化自身軍事能力，同時爭取國際社會的支持。過去幾年，台灣軍事預算增加80%，並擁有20萬名軍人。除了加強軍事防衛，台灣也積極參與國際合作，尤其是與美國、日本、澳大利亞等民主國家的軍事演習，這對中國形成強而有力的震懾。

談到台灣在全球經濟中的地位，吳志中強調，台灣在半導體產業的領先地位對世界各國至關重要，台灣生產全球60%的半導體產品，其中最精密的晶片佔據95%以上，且在人工智能（AI）相關領域達到100%的市占率。如果中國控制半導體產業，將對全球科技和經濟帶來極大的風險。因此，台灣的穩定發展是世界經濟發展的重點。

對於即將上任的美國總統川普，吳志中表達樂觀態度。他指出，如果川普選擇與中國達成某種協議來犧牲台灣的利益，他將無法實現讓美國再次偉大的目標，這也是川普應該重視台灣的原因之一。

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談及與斯洛伐克的關係，吳志中也表達台灣的立場，台灣尊重斯洛伐克交朋友的選擇，斯洛伐克是台灣重要的夥伴，希望兩國加強合作，特別是在半導體等領域。全球對台灣的支持不僅是對台灣本身的支持，也是對全球和平與穩定的貢獻。

吳志中強調，台灣不會孤立無援。無論面對中國的軍事壓力，還是國際政治的挑戰，台灣將繼續強化自我防衛，並積極尋求與世界各國的合作，尤其是民主國家，來共同維護全球的和平與穩定。（編輯：韋樞）1131213

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