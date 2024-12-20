加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/120
首頁 / 政治

立院藍綠衝突多人掛彩 韓國瑜進議場推擠中摔倒

2024/12/20 21:02（12/20 21:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
朝野立委20日為選罷法等修正草案爆發多次推擠衝突，國民黨立委排除占據主席台的民進黨立委後，會議主席韓國瑜（後中）等人在國民黨立委護送下，於上午11時41分進入議場，並宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
朝野立委20日為選罷法等修正草案爆發多次推擠衝突，國民黨立委排除占據主席台的民進黨立委後，會議主席韓國瑜（後中）等人在國民黨立委護送下，於上午11時41分進入議場，並宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）朝野立委今天為修正選罷法爆發激烈推擠衝突，場面數度陷入混亂，多位民進黨立委受傷掛彩，立委林楚茵、陳培瑜甚至坐上救護車送醫。立法院長韓國瑜雖順利進入議場主持議事，但在推擠中摔倒。

為防止選罷法等修正草案三讀闖關，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，並派出多位女立委守護主席台。但國民黨立委今天上午9時後，逐步突破封鎖挺進議場，國民黨立委陳玉珍頭戴安全帽衝上主席台，朝野立委在主席台上演激烈攻防，民進黨女立委在推擠中紛紛掛彩送醫。

清場結束後，林楚茵在其他立委攙扶下走出議場。她表示，在主席台推擠時，左手臂被國民黨立委大力拉扯，導致她左手無法施力、肩膀疼痛。待救護人員抵達後，林楚茵表達感到頭暈，在簡單包紮後便躺在擔架並坐上救護車。

陳培瑜受訪時淚訴，有4位國民黨立委把她從主席台拖出來，不僅壓在地上還一直踹她，左腳都已瘀青，一出議場時同事發現她的頭腫起來，因此準備去驗傷。

民進黨立委林宜瑾在臉書秀出白色外套上的血漬，表示她在推擠中受傷出血沾到外套；民進黨立委黃捷也表示，遭國民黨立委包夾，最後沒能守住主席台。

待國民黨立委排除占據主席台的民進黨立委後，會議主席韓國瑜等人在國民黨立委護送下，於上午11時41分進入議場宣布開會。但韓國瑜進場時，由於朝野立委在議場後方又爆發激烈推擠，韓國瑜在包夾推擠中摔倒。

此外，今天朝野衝突過程中未見到國民黨立委吳宗憲身影，他午後透過臉書表示，近日他一直眼睛不適，但昨晚仍在立院守夜遭遇綠營闖入議場；今天上午他參加黨團大會後，症狀加劇難以忍受，送醫檢查後發現是飛蚊症和過度勞累導致眼睛玻璃體破裂，因此隨即開刀處理。

吳宗憲表示，儘管他一隻眼睛幾乎看不見，但與國民黨團確認不會影響到法案通過後才敢動手術，進開刀房前的最後一刻，他仍然緊握手機關注著議場攻防直播，經過休養後他會盡快以健康狀態回歸。（編輯：林興盟）1131220

韓國瑜
國民黨民眾黨拚財劃法闖關 聯手通過延長開會到今晚12時批藍白毀台灣民主 柯建銘：擔心流血不得不攔阻青鳥
林楚茵
綠委：藍推選罷法修法滅罷免權 讓台灣淪國際笑柄綠委成立台韓交流促進會 盼深化經貿文創交流
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
選罷法修法爆衝突 主辦方稱逾萬青鳥立院外抗議
27
更多編輯台推薦新聞：