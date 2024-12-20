立院藍綠衝突多人掛彩 韓國瑜進議場推擠中摔倒

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（中央社記者郭建伸台北20日電）朝野立委今天為修正選罷法爆發激烈推擠衝突，場面數度陷入混亂，多位民進黨立委受傷掛彩，立委林楚茵、陳培瑜甚至坐上救護車送醫。立法院長韓國瑜雖順利進入議場主持議事，但在推擠中摔倒。

為防止選罷法等修正草案三讀闖關，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，並派出多位女立委守護主席台。但國民黨立委今天上午9時後，逐步突破封鎖挺進議場，國民黨立委陳玉珍頭戴安全帽衝上主席台，朝野立委在主席台上演激烈攻防，民進黨女立委在推擠中紛紛掛彩送醫。

清場結束後，林楚茵在其他立委攙扶下走出議場。她表示，在主席台推擠時，左手臂被國民黨立委大力拉扯，導致她左手無法施力、肩膀疼痛。待救護人員抵達後，林楚茵表達感到頭暈，在簡單包紮後便躺在擔架並坐上救護車。

陳培瑜受訪時淚訴，有4位國民黨立委把她從主席台拖出來，不僅壓在地上還一直踹她，左腳都已瘀青，一出議場時同事發現她的頭腫起來，因此準備去驗傷。

民進黨立委林宜瑾在臉書秀出白色外套上的血漬，表示她在推擠中受傷出血沾到外套；民進黨立委黃捷也表示，遭國民黨立委包夾，最後沒能守住主席台。

待國民黨立委排除占據主席台的民進黨立委後，會議主席韓國瑜等人在國民黨立委護送下，於上午11時41分進入議場宣布開會。但韓國瑜進場時，由於朝野立委在議場後方又爆發激烈推擠，韓國瑜在包夾推擠中摔倒。

此外，今天朝野衝突過程中未見到國民黨立委吳宗憲身影，他午後透過臉書表示，近日他一直眼睛不適，但昨晚仍在立院守夜遭遇綠營闖入議場；今天上午他參加黨團大會後，症狀加劇難以忍受，送醫檢查後發現是飛蚊症和過度勞累導致眼睛玻璃體破裂，因此隨即開刀處理。

吳宗憲表示，儘管他一隻眼睛幾乎看不見，但與國民黨團確認不會影響到法案通過後才敢動手術，進開刀房前的最後一刻，他仍然緊握手機關注著議場攻防直播，經過休養後他會盡快以健康狀態回歸。（編輯：林興盟）1131220