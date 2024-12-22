財劃法修正通過 鍾佳濱批重回重北輕南時代

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）立院三讀通過財政收支劃分法修正案，民進黨立委鍾佳濱今天指出，重回重北輕南、重都會輕鄉村時代，讓中央喪失濟弱扶傾宏觀調控能力，只規範收入不提支出，恐怕還得大吵一番。

鍾佳濱服務處今天發布新聞稿指出，此次財政收支劃分法修法，增加各地方政府統籌分配稅款，卻在第30條要求中央對地方政府一般性補助款不能減少，「等於是要求父母增加給子女零用錢，卻還要父母繼續負擔生活開銷，卻不顧父母經濟能力」。

鍾佳濱說，他不反對財劃法修改，但看到新版通過後，就能理解為什麼上一次修正是在民國88年（精省），之後就沒有再修了，原因在於每次新計算公式，中央和地方政府垂直分配，一方分配比例增加，必然另一方減少，縱使地方政府分配都增加了，但在水平分配時，增加較少的縣市，必然抗議，尤其是中央政府所在的台北市。

因此，不管計算公式指標怎麼設計，包括人口多寡、土地面積大小、公司營業稅貢獻高低等，每個項目都有理由支持，但只要公式算出個別收入金額，相較之下，少的一定不滿意，於是各項權重占比再調整，重新計算後，又再吵一次，如此周而復始，新版當然永遠修不出來。

鍾佳濱表示，國民黨版本將財劃法中，規範所分配到收入，應該用於支出項目附表刪除，國民黨執政地方政府就像辦理遺產繼承眾子孫，只看到白花花鈔票存款，沒想到同時要支付帳單債務，也正因為如此，國民黨智庫提供版本才會一再推陳出新，分配計算公式一再重新調整，直到院會二讀會當天，還在提出更新版。

鍾佳濱強調，這種只看收入、不問支出修法模式，固然讓各地方政府陶醉在搶錢成功喜悅中，但支出面項目沒講好，「多子餓死父母」，未來是否還要再為付帳單而再鬧一番。

鍾佳濱說，現在國民黨地方執政縣市占多數，在欠缺配套措施下，急著向中央搶錢，未來如果國民黨縣市長人數變少了，是否又要重新修改，國眾兩黨共謀推動新版財劃法，真讓人有「我倆沒有明天」末日感。（編輯：謝雅竹）1131222