學者看朝野對立危機 中間選民對政治感到疏離

（中央社記者范正祥台北24日電）朝野對立備受關注，台大政治系教授左正東今天指出，中間選民在政治對立氣氛下，對政治感到疏離。若再對立下去，會有越來越多人覺得政治跟他們沒有關係，對政治的熱情和參與的興趣會越來越低，甚至會離這個國家越來越遠，這是必須注意的危機。

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」，今天與國民黨立委張嘉郡在立法院聯合舉辦「台灣10年，你滿意嗎？」民調發布記者會，左正東受邀發表評論。

主持民調發布記者會的羅智強說明，對於10年前和現在相比，民調顯示多數民眾對空氣品質、治安、詐騙、毒品、面臨戰爭的可能性、司法信任、政府清廉、政治對立、缺電等問題不滿，感受到內政指標倒退。張嘉郡解釋，這份民調提供社會一個反思的機會，國民黨立委會繼續強力監督政府。

左正東評論時指出，總體來講，他覺得政治對立是最值得關注的，在這當中有世代落差的問題，年紀輕的和年紀大的有明顯差距，年紀大的會擔心政治對立嚴重，年輕人可能覺得無所謂，這是一個價值觀的變化。

左正東提到，政治對立的問題不僅有世代落差，還有政黨落差。政治對立是不分藍綠都覺得很嚴重，可是中間選民反而認為比較不嚴重，表示中間選民在政治對立的氣氛下，對政治感到疏離。若再對立下去，會有越來越多人覺得政治跟他們沒有關係，對政治的熱情和參與的興趣會越來越低，甚至會離這個國家越來越遠，這是必須注意的危機，也是所有政治實務工作者必須想辦法面對的課題。

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左正東表示，藍綠都覺得政治對立很嚴重，可是現在卻沒有任何辦法可以解決這個問題，藍的把問題推給綠的，綠的把問題推給藍的。左正東呼籲，現今是民進黨執政，誰擁有最多的資源，不管是職位分配或政策決定，總統都有最大的責任要去解決國內政治對立的問題。

此外，包括國民黨立委張智倫、游顥、廖先翔在內，多位藍營年輕世代立委今天也出席這場民調發布記者會。游顥強調，希望民進黨能夠做好與其他政黨對話的角色。（編輯：張若瑤）1131224