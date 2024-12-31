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民進黨首度攜手圖文作家 推2025跨年賀圖

2024/12/31 13:02
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（中央社記者葉素萍台北31日電）民主進步黨今天在社群平台發布2025年跨年賀圖，首度與圖文作家「台派寶寶bb」攜手合作。賀圖聚焦4大主題，包括台灣棒球隊奪金時總統副總統與選手的歡慶時刻、對行政院長與行政團隊的感謝、向51戰隊守護台灣民主致意，並以「TEAM TAIWAN我們一起」作為迎向2025年的期許。

民進黨發布新聞稿指出，回顧2024年，多位圖文作家透過創作，表達對台灣重要法案與議題的關心。例如，「aiko & blu 小女孩與貓的日常」以小女孩手持台灣手燈的創作，從追星族視角展現對台灣的支持；「雨停」則以小女孩手上停著青鳥的畫面，提醒大家在關心政治之餘也要照顧好自己。這股自發性的創作力量，在網路上凝聚成支持民主的暖流。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，這次邀圖文作家「台派寶寶bb」設計跨年圖卡，「台派寶寶bb」2024年一整年持續關注立法院動態，並在51戰隊奮戰期間，繪製極具風格的Q版人物，即時、生動地發聲，鼓舞民進黨黨公職與許多網友，期望藉著「台派寶寶bb」的獨特筆觸，呈現台灣這一年來的重要時刻，向所有為台灣付出的人們致意。

阮俊達指出，在2024年這個充滿挑戰的一年裡，台灣社會共同關注諸多重要議題，執政團隊也努力負重穩健前行。

他說，這次民進黨首度與圖文作家合作推出跨年賀圖，除感謝各界付出，也是要展現對新生代台灣創作者的重視，並彰顯民進黨團隊在守護民主自由上的堅持，期盼新的一年台灣能持續TEAM TAIWAN的精神，團結向前。（編輯：林家嫻）1131231

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