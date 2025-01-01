感念2024佳績 巴黎元旦升旗盼寫台法關係新故事

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）迎接2025，駐法國代表處今天上午舉辦元旦升旗典禮，近百位台僑不畏寒風出席活動。駐法代表郝培芝表示，感受到僑胞胸口閃亮著「台灣上勇」金字招牌，感念去年佳績，盼共創台法關係新故事。

駐法代表處今早於代表處舉行元旦升旗典禮，近百人頂著攝氏4度低溫熱情出席，除各界僑領、僑胞外，也有許多留法學生，更有英國青商會成員到場。

郝培芝在致詞時表示，在升旗典禮中「感受台僑對中華民國台灣的向心力，更感受到大家胸口閃亮著『台灣上勇』的金字招牌」。

她指出，2024年駐法代表處很幸運，遇到千載難逢的際遇，包括巴黎一百年後再度舉辦的奧運與文化奧運。

「好事成雙，另一個千載難逢的機會，便是成功接待前總統蔡英文訪法，創下台灣首次以卸任元首層級到法國訪問的佳績，展現台法關係新高峰，也是歷史高峰」。

蔡英文訪法期間，駐法代表處安排參訪巴黎羅浮宮、參議院、最頂尖科技學府巴黎－薩克雷大學，並由法國國際企業行動聯盟主辦「台法企業交流會」。

郝培芝說，2024年寫下亮麗一頁，展望新的一年，期盼新的篇章，「新的寫手、新的筆，盼共同創造新的故事和佳績」。她也藉機感謝僑界、商會、同學的支持，希望繼續一起行銷台灣，走入法國主流社會。

郝培芝典禮後向中央社闡述台法關係展望。她指出，2025年將特別繼續深耕科技和貿易，規劃重要合作案；也將努力推動更高層級政治互動與人員互訪。

她告訴記者，台法關係非常好，「從蔡前總統訪法，可見台法關係創另一高峰，也代表法方確立了『台灣和中國平行交往』的政策，彼此擁有彈性和默契」。

升旗典禮結束後，參與者開心享用代表處準備的小點，彼此交流攏絡情感。僑務促進委員柯宗佑向中央社表示，很開心參加一年一度的升旗典禮，「代表處很用心，除典禮本身，還準備豐盛茶點讓大家享用」。

僑務委員職責在於促進當地僑胞、政府、外國友人間的良好互動。柯宗佑為法國僑團成員，舉辦許多活動。「現在能以僑務榮譽職推動民間外交，非常榮幸也意義重大」，他說。

柯宗佑認為，「台法關係在前大使吳志中等人推動下，相較於疫情前有長足進展。在新任大使努力下，未來台法關係精彩可期」。（編輯：張芷瑄）1140101

駐法代表郝培芝在元旦升旗典禮致詞時表示，感受台僑對中華民國台灣的向心力，更感受到大家胸口閃亮著「台灣上勇」的金字招牌。她感念2024年台法關係佳績，期盼新的一年共創新篇章。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年1月1日