行政院拍版大南方新矽谷方案 南部縣市樂見其成

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（中央社2日綜合報導）行政院會今天通過「大南方新矽谷推動方案」，串聯南部縣市半導體S廊帶；嘉南高屏等縣市政府則樂見其成，讓區域共存共好，以提升南台灣在全球科技產業競爭力。

行政院會「大南方新矽谷推動方案」，預定以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI（人工智慧）應用時代，同步完善供水、供電、醫療、交通與文化設施等配套。

台南市政府對「大南方新矽谷推動方案」表示振奮，且將全力配合。市府指出，受惠於全球AI熱潮及積體電路產業引導下，南科營業額居全台三大科學園區之冠，已成為全球半導體重鎮。

市府將持續整備環境，希望和南科、沙崙智慧綠能科學城產生衛星產業鏈綜效，也將優化水、電基礎設施及便捷交通，完善人才培育體系，讓大南方新矽谷推動方案落地台南，創造豐碩成果。

高雄市政府指出，高雄市以「數位、淨零」雙軸轉型為產業推動策略，半導體、電動車、AI產業鏈逐步成形，相信中央拍板「大南方新矽谷推動方案」後，將全面提升南台灣在全球科技產業競爭力，高雄也會全力支持協作。

市府表示，高雄擁有完整鋼鐵、石化、電子製造業基礎，鄰近半導體S廊帶與亞灣智慧科技創新園區，台積電及上下游產業鏈進駐，輝達在台灣首座超級電腦也建置於高雄；「智慧高雄燈塔計畫」更串連產官學建立高雄主權AI系統，成為台灣新科技產業重鎮。

屏東縣長周春米得知後難掩興奮，她說，屏東縣在農業、觀光基礎下，致力推動交通、文教、水利、醫療、長照、社福等各項建設，健全生活機能，屏東不缺水、不缺電，積極培養產業人才，投資屏東正是時候。

嘉義市政府表示，因應中央政策變化、周遭環境改變及區域發展需求，市府將致力建構產業生活圈優質環境，讓區域共榮共好，且提出「西區大發展、東區大進步」兩大發展引擎，落實十大旗艦計劃。

嘉義縣政府表示，縣府積極推動半導體、智慧製造、無人機、航太產業、綠能科技、智慧健康、智慧農業、智慧餐飲等面向，鼓勵企業轉型，再結合中央用水用電跨縣市整合機制，全力實現新矽谷推動方案美好願景，讓嘉義成為南台灣創新經濟典範。（編輯：李淑華）1140102