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詳列加薪獎勵等措施 卓榮泰：挺警察顧財政非選擇題

2025/1/8 16:44
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（中央社記者賴于榛台北8日電）立院三讀增警消等退休金，行政院長卓榮泰昨天表態礙難執行，今天進一步列出過去9年替警察加薪、增訂深夜危勞勤務津貼、大型活動及重要勤務獎勵金等措施，強調挺警察和國家財政永續不是選擇題，政府始終雙軸並進，穩健向前。

立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%；三讀條文也明定，上述規定在1月7日修正的條文公布施行前退休生效者，亦適用之。

卓榮泰昨天在臉書指出，立法院強行修法且嚴重違反法律，並破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

他今天再度發文表示，政府過去9年來，推動基層及外勤員警加薪、增訂執行重大演訓關鍵基礎設施防護訓練特別津貼、增訂深夜危勞勤務津貼、增訂國道公路警察每月薪資加薪近3000元、調高超勤加班每月支領最高達1萬9000元，還有增訂執行跨年、國慶、反恐等大型活動及重要勤務獎勵金每月最高5000元等措施，持續打造更合理的工作環境，讓挺警察跟兼顧國家財政永續能並行。

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卓榮泰強調，挺警察和國家財政永續不是選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行，行政院也會盡全力捍衛民主、捍衛憲政秩序、捍衛國家財政永續，為下一個世代留下美好台灣。

至於政院究竟會對警察人員人事條例採取何種救濟手段，政院人士對記者表示，政院將待收到立法院確定的版本後，再依版本內容研擬提起各項救濟的理由及內容。（編輯：張若瑤）1140108

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