教練機誤闖佳山基地 安捷：暫停所有學員單獨訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）安捷航空一架DA-40型教練機，5日訓練飛行時，誤闖佳山基地。安捷說，虛心檢討學員操作疏失，已暫停所有學員單獨訓練。民航局表示，已就安捷這次訓練飛行調查中。

根據安捷提出的說明，5日這架教練機為安捷一名越南籍學員於自用駕駛員（PPL）訓練階段，依照訓練課表進度要求，獨自操作教練機，執行目視單飛越野飛行，預計落地花蓮機場後，隨即返回台東機場。

安捷說，這名外籍學員當時專注於修正飛行高度，過程中誤認佳山基地跑道為花蓮機場跑道，以至於誤入佳山基地範圍，學員在高度約700呎時察覺錯誤，隨即準備改落花蓮機場，後因花蓮機場拒絕，學員逕行飛返台東機場。

安捷表示，公司執行飛航訓練迄今逾3萬3000架次，首度發生學員誤認佳山基地跑道情形，在民航局完成調查前，已暫停這名外籍學員訓練，改以地面授課及模擬機訓練等方式補強相關知能，確保後續飛航前有萬全準備。

另外，安捷也暫停所有學員單獨越野飛航訓練，著手強化各項跑道識別能力、提高單獨飛航前的要求與準備，並要求在教練機降落前，反覆確認進場的檢查點，並以無線電呼叫方式，使航管確實掌握航機所在位置。

安捷表示，虛心檢討這次學員操作疏失，對於造成各方困擾，表達最高歉意，將持續以最高標準自我要求，把關訓練安全與標準，在飛行員學習階段降低各種可能錯誤的發生，培育嚴謹而專業的人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安捷航空前身是「安捷飛航訓練中心股份有限公司」，2014年9月成立，是台灣首家也是目前唯一獲得交通部民用航空局核可設立之民用航空人員訓練中心。

安捷於2022年4月獲交通部核准，取得普通航空業許可證，並於當年8月下旬更名為「安捷航空股份有限公司」，下設「飛航訓練」及「普通航空」兩大事業部門。（編輯：陳清芳）1140108