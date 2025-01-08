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政院：接見美台商業協會未談加熱菸 報導不實

2025/1/8 19:47
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（中央社記者賴于榛台北8日電）媒體報導，行政院長卓榮泰昨天接見「美國台灣商業協會」時，有美方加熱菸商要求盡早開放加熱菸。行政院則表示，整場接見並未提到任何加熱菸議題，遺憾報導不實且未經查證。

菸害防制法規範，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。風傳媒今天報導指出，卓榮泰昨天接見「美國台灣商業協會」時，有美方加熱菸商要求台灣在農曆年前盡早開放加熱菸。

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行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，卓榮泰昨天接見訪團時，是針對如何持續深化台美經貿關係進行交流，包含希望協會持續向美國政府表達解決台美雙重課稅問題的重要性，並期待「台美21世紀貿易倡議」第二批協定談判能盡早展現成果。

李慧芝說明，整場接見內容並未提到任何加熱菸相關議題，報導內容完全不實，政院對於未經求證的報導內容表達遺憾。（編輯：張若瑤）1140108

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