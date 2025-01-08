冬季青鳥在台中辦活動 針對多名立委提出究責

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（中央社記者蘇木春台中8日電）公民團體今天在台中舉辦「冬季青鳥在台中」活動，針對國民黨籍台中多名立委提出究責，會中並有罷免立委攤位供連署。主辦單位呼籲，民眾團結站出來，重視國家正在發生的事情。

活動由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合主辦，今天晚間在東區樂成宮前廣場舉行，會中除有罷免國民黨籍羅廷瑋等5名台中立委連署攤位，並舉辦青鳥公民運動與黨外歷史記憶主題演講，還設置肥皂箱供民眾抒發己見。

主辦單位會前舉辦記者會，台灣公民陣線執委羅宜指出，國民黨台中多名立委都涉及憲法訴訟法、選罷法與財政收支劃分法等3大惡法，且都舉手表決支持，呼籲民主進步黨立院黨團要在覆議表決後，就要提出釋憲聲請與暫停處分。

羅宜說，今天在台中的究責會後，15日會到苗栗、19日到花蓮，之後還會到個別選區，持續去辦、去究責。

提到近日立院通過修正「警察人員人事條例」，經民連智庫研究員涂景亮說，條例修法後退休金所得替代率過高，會造成財政惡化，雖然藍白修法常以「警察人員職業風險較高」，作為調高退休金的理由，如果藍白想真心改善警察待遇，就應該在提升勤務加給、改善工作環境努力，而不是亂動整體退休金制度。

涂景亮指出，此次修法不可忽視後續的「骨牌效應」，過去所有的年金改革問題，如今可能又會重新走一遍，使其他軍公教人員也想跟進？是否會加深財政負擔或增加社會對立？就是此次修法後更重要的「骨牌效應」問題。

經民連智庫研究員陳思妤表示，立法院通過的財劃法，從中央提撥新台幣3000多億元收入到地方，未來中央的污水下水道、租金補貼、打詐反毒等計畫都可能受到影響，但修法過程中只一昧增加地方收入，倉促修法可能造成預算的浪費，也擔心會造成地方貪污與綁樁情形。

陳思妤重申，這樣「中國國民黨請客，全民買單」的法案，未來還會有多少個？國家財政在崩塌前還禁得起幾次惡搞？呼籲台灣人民在這樣的緊要關頭，務必團結站出來，重視國家正在發生的事情。

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羅廷瑋透過文字稿表示，罷免是民主國家中民眾行使權力的一種方式，不分黨派，近期兩黨皆有立委被點名罷免。從另一個角度看，就是回歸到民眾對選區立委的認同與否，並檢視這一年來的成果，未必是件壞事，但罷免理由要合理。

羅廷瑋表示，作為民意代表，最重要的是專注於選區服務與建設，會繼續在立法院為台中爭取更多經費，支持地方建設與提升民眾福利。例如，若「財政收支劃分法」順利實施，台中每年將增加262億元財政資源，這對於目前捷運多線齊發的大躍進階段來說至關重要。（編輯：李淑華）1140108