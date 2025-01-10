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訪中會宋濤未報備 饒慶鈴：事先不知道行程

2025/1/10 14:26（1/10 14:56 更新）
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台東縣長饒慶鈴（前左2）率團訪問中國大陸，未事先報備4日與中國國台辦主任宋濤的會晤惹議。饒慶鈴10日出席台東市雲南路通車典禮時受訪表示，落地後才知道這行程。中央社記者盧太城台東攝 114年1月10日
台東縣長饒慶鈴（前左2）率團訪問中國大陸，未事先報備4日與中國國台辦主任宋濤的會晤惹議。饒慶鈴10日出席台東市雲南路通車典禮時受訪表示，落地後才知道這行程。中央社記者盧太城台東攝 114年1月10日
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（中央社記者張祈台東縣10日電）台東縣長饒慶鈴率團訪問中國大陸，未事先報備4日與國台辦主任宋濤的會晤惹議。饒慶鈴今天受訪表示，落地後才知道這行程，見面談及農產品降關稅和旅遊問題，懲處會概括承受。

陸委會昨天指出，饒慶鈴4日率團與宋濤會晤，未事先報備，主管機關調查後會做出適當處置。

饒慶鈴今天上午出席台東市雲南路通車典禮，會後媒體詢問見宋濤未報備一事。她表示，事先不知道會跟宋濤見面，落地後才知道，是意外的接觸。

饒慶鈴說，看到陸委會新聞稿才知道國台辦要宴客，至於陸方宴客要請誰？她並不知道，「陸委會自己連連看，自己去解釋，而不是問一個不知道的人」。

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對於陸委會昨天記者會指出，主管機關調查後會做出適當處置。饒慶鈴說，對於捨不得農民沒有辦法將水果銷出去的縣長，做所有的事情，會概括承受。

饒慶鈴提到，這次赴中國大陸爭取農民關稅降低、擴大在銷售點及旅遊部分，不會放棄能夠讓台東更好的機會和發展。（編輯：郭諭儒）1140110

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