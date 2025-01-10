村里長增發7.5萬元事務補助費 內政部撥款拚1/17入帳

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（中央社記者高華謙台北10日電）內政部今天說，春節期間發給全國村里長1.5個月事務補助費，以新台幣5萬元為基準計算，每位村里長可領7.5萬元，為讓村里長與軍公教人員在1月17日發放年終獎金時同步領取，內政部近日將撥款給縣市政府。

立法院會先前三讀增訂村里長春節加發1.5個月事務補助費。參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村、里長每年春節可領7.5萬元。

內政部今天透過新聞稿表示，依民國113年6月19日修正公布「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，春節期間發給全國村里長1.5個月事務補助費，由內政部編列預算支應。為讓村里長於春節前領取，內政部持續向立法院爭取預算順利通過，也在去年12月初展開相關行政作業，請縣市政府彙整發放金額並協助公所在春節前10天發放。

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內政部表示，村里長對政府推動與民眾相關社會福利、災害防救、社區治安維護、協助打詐宣導、建構全社會防衛韌性等重要政策，都站在第一線協助，值得肯定。

內政部指出，目前已收到全國22個縣市政府申請支應金額，已加緊作業，近日將撥款給縣市政府進行發放，慰勞村里長全年辛勞。（編輯：蘇志宗）1130110