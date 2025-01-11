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白宮發布印太承諾聲明 府：感謝美方展現對台安全承諾

2025/1/11 21:03（1/11 21:28 更新）
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總統府發言人郭雅慧11日發布新聞稿表示，誠摯感謝美國政府以具體行動展現對台灣的安全承諾，強化台美緊密安全合作夥伴關係，支持台灣提升自我防衛能力與韌性。（中央社檔案照片）
總統府發言人郭雅慧11日發布新聞稿表示，誠摯感謝美國政府以具體行動展現對台灣的安全承諾，強化台美緊密安全合作夥伴關係，支持台灣提升自我防衛能力與韌性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北11日電）白宮發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，總統府今天表示，感謝美國政府以具體行動展現對台灣的安全承諾，台灣作為區域的穩定與良善力量，將強化防衛韌性，守護印太地區的和平穩定與繁榮。

白宮於美東時間10日發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，重申拜登政府首度以外國軍事融資（FMF）、總統提用權（PDA）與國際軍事教育及訓練（IMET）等多元方式協助台灣維持充分自我防衛能力，以維持台海和平穩定。

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總統府發言人郭雅慧晚間發布新聞稿表示，誠摯感謝美國政府以具體行動展現對台灣的安全承諾，強化台美緊密安全合作夥伴關係，支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

郭雅慧指出，台美雙方安全夥伴關係深化，是印太地區和平穩定的重要基石，台灣作為區域的穩定與良善力量，將持續與理念相近國家攜手合作，強化防衛韌性，共同捍衛民主自由價值，守護印太地區的和平穩定與繁榮。（編輯：林克倫）1140111

郭雅慧
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