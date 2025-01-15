徐佳青：駐外職員帶中資人員入境巴拉圭未果擬送檢調

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（中央社記者高華謙台北15日電）僑委會駐巴西聖保羅僑教中心女職員先前控上司性騷案成立，但女職員也被控與中資人員互動密切，立委認為應移送檢調。僑委會委員長徐佳青說，女職員曾約中資人員入境台灣邦交國巴拉圭但未成功，待行政程序走完會考慮移送檢調。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心1名女職員2023年指控上司張希賢性騷擾，並控僑委會吃案，後來又指遭僑委會秋後算帳，考績被打丙等。僑委會回應，女職員是因曠職且未經核准與中資機構人員聯繫交往才被記過，懲處絕對禁得起檢視。該女職員目前已回台。

徐佳青今天列席外交國防委員會報告並備詢。民進黨立委王定宇質詢女職員與中資人員互動的調查進度。

徐佳青表示，2023年女職員在當地與中資高階人員結交好友，除了相約吃飯、赴KTV、PUB，還在眼部開刀完去對方家住2天。

徐佳青說，女職員還與2名中資高階人員相約去台灣的邦交國巴拉圭旅行，女職員並與巴拉圭僑胞聯絡，請僑胞開車到巴西邊境接他們，但最後未成行；後來是因為女職員遭性騷案在媒體曝光，當地僑胞提供資訊，僑委會才知道此事。

徐佳青表示，除此之外，在性騷案曝光後，持續有巴西僑胞具名檢舉女職員與中資人員過從甚密，包括有5名中資高階人員竟出席由女職員承辦的美食展活動；此外，女職員還有不當請假數天等，僑委會收到檢舉當然要立案調查。

王定宇表示，此案涉及幫助中國人員偷渡未遂、以及洩密疑慮，建議移送檢調處理。徐佳青說，在做行政調查後，已因女職員觸犯國家安全而記一大過，後續因女職員有針對相關處分向公務人員保障暨培訓委員會提復審，因此目前還沒移送司法單位。

徐佳青會後接受中央社記者訪問表示，僑委會身為行政機關會先處理行政程序，因應立委今天提出建議，將來在行政流程走完後，會考慮將女職員移送檢調單位。

此外，民眾黨立委林憶君關心，監察院就僑委會駐巴西聖保羅僑教中心性騷案糾正僑委會，僑委會的調查過程為何。

徐佳青表示，2023年6月她出訪巴西時，女職員有與她留下通訊方式，並表示要申訴，但後來都沒提資料，她在5天後主動打電話給女職員詢問資料準備狀況。在了解具體情況後，她認為張希賢確實有較大責任，因此決定把張希賢調回來，也要求2人未來工作職權不再有從屬關係，當下女職員也覺得處分結果公正、滿意。

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徐佳青說，後續她也要求人事單位要給予女職員心理協助，若正式提出性騷擾調查案也會受理，女職員當時都說沒問題，也沒有要提出，10月初突然向民代檢舉。

林憶君質詢，媒體報導指女職員近日疑似服用大量安眠藥輕生。徐佳青說，據她了解，女職員當天凌晨3時睡覺，可能吃了最後2顆安眠藥，但媽媽不知情而將女職員送醫，她已在第一時間派處長去醫院看女職員，醫生說「給她睡飽就好」，沒有做任何醫療處置。（編輯：蘇龍麒）1140115