代理教師控遭校長謾罵 立委籲完善霸凌處理機制

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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立委范雲及新北市議員黃淑君接獲陳情，以新北市某國中代理教師指控遭曾獲師鐸獎的校長言語霸凌，但霸凌調查結果不成立也不能申訴等為例，希望教育部從根本改變制度，建構完善的校園職場霸凌處理機制。

范雲、黃淑君、全國代理暨代課教師產業工會理事孫靖婷今天陪同申訴的王姓代理教師在立法院召開記者會，提出相關質疑。

范雲說，本案代理教師不能就霸凌調查結果提出申訴、再申訴救濟程序，等於代理教師提出霸凌調查後，不管結果如何都必須接受，再也沒有救濟機會。

范雲表示，針對教師職場霸凌，有幾項問題有待完善，包括有的學校自設規定，只能申訴一年內的案件，或是未規定調查期限及程序，校方可以無限期拖延，或是有些學校調查時，不問案情與證人等，另外就是未規定調查委員需外聘，導致無法保證調查的公正性，以及從此個案來看，代理教師缺乏救濟機制。

黃淑君指出，霸凌案調查過程中，教師未獲得新北市教育局的積極協助，且調查結果不成立的原因荒腔走板，像是老師被校長辱罵是大嬸、大媽，最後卻以教育部國語辭典簡編版來說文解字，幫校長開脫，不構成相關霸凌，而調查報告出來的第一時間，新北市教育局單方面向媒體揭露調查結果，也有失公允。

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王姓教師指控，去年2月，校長在學校的內部會議，先給她一個莫須有的罪名，另外在工作時，校長從她身後走過，校長卻說為何不打招呼、沒有禮貌等，她受到校長言語威脅，令人恐懼不安，且收到調查報告時，陳述沒有進行勾稽比對，而是以校長說的話為主，希望此案可以重新審核、有更公平的處理措施。

孫靖婷表示，工會收到多名教師具名舉報，曾遭受該名校長霸凌或不友善對待，相關單位應啟動不適任校長的調查，及是否撤銷該名校長的師鐸獎資格。（編輯：翟思嘉）1140115